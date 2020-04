10 fichajes inexplicables de los años 90

Grzegorz Lewandowski

Podría ser conocido como 'Lewandowski el malo'. Este atacante polaco llegó a Logroño con 24 años, aunque su aspecto le hacía parecer mucho mayor. Únicamente anotó un tanto en 15 partidos y vivió en La Rioja situaciones rocambolescas, como la que llevó al club rojiblanco a declararle desaparecido. Apareció, siguió jugando (mal) y dejó el equipo tras quejarse por su bajo sueldo.

Sebastián 'Avioncito' Rambert

El argentino llegó al Zaragoza como una auténtica estrella desde el Inter en el mercado de invierno de la temporada 95-96. Comenzó bien, pero se quedó en cinco goles en 17 partidos. El joven argentino -tenía 21 años- no convenció en La Romareda y acabó pasando sin pena ni gloria también por el Inter. Un fichaje que no sirvió de nada.

Goran Vucevic

¿Cómo pudo ocurrírsele a Johan Cruyff fichar un quinto extranjero teniendo a Koeman, Stoitchkov, Laudrup y Witschge en el equipo? Sobre todo teniendo en cuenta que el último ya apenas jugaba. Pues bien, el paso de Vucevic por el club azulgrana se resumió en dos partidos, mientras se pasó varios años jugando con el Barcelona B en Segunda División. Probablemente un jugador que nunca tuvo nivel para el Barça, llegó en invierno de la 92-93 como gran promesa, pero pasó sin pena ni gloria por el Camp Nou.

Marlon Brandao

Este brasileño con nombre de actor norteamericano aterrizó en el mercado de invierno de la 93-94 en el Valladolid para ayudar con sus goles a la salvación del equipo pucelano. No anotó ni uno en los diez partidos que jugó en el club blanquivioleta y solo fue noticia por las risas de la afición rival por su peculiar nombre cada vez que jugaba. Mentira, rellenó una quiniela junto a ocho compañeros que resultó premiada y dejó un buen pellizco en el vestuario de Zorrilla.

Serge Alain Maguy

El costamarfileño es a día de hoy el fichaje más WTF de la historia del Atlético de Madrid y, probablemente, también uno de los más extraños de la historia de la Liga. Aunque era uno de los jugadores más prometedores de África, Gil lo fichó en uno de sus llamativos chanchullos y llegó a jugar un derbi ante el Real Madrid... hasta que desesperó al propio Gil, que vetó su presencia en el equipo rojiblanco desde entonces.

Atila Kasac

¿Alguien conoce alguna foto más de Atila Kasac -¿o era Kasas?- al margen de su ya mítico cromo de Ediciones Este? El serbio llegó como goleador al Logroñés en la 94-95 y le pasó lo mismo que a Lewandowski un año antes. No vio puerta y enseguida dejó de contar para los técnicos que dirigieron el peor Logroñés de la historia. Los riojanos descendieron y Kasac desapareció del mapa muy pronto.

José Luis Villarreal

Otro fichaje 'marca Atlético'. El centrocampista destructor argentino le contará un día a sus nietos que jugó en el Atlético de Madrid, pero los nietos de los aficionados del club 'colchonero' en la 92-93 seguro que no sabrán quién es. Sus abuelos no se lo habrán contado, pues Villarreal tuvo un infausto paso por el Manzanares. Pudo vivir de cerca, eso sí, la pelea entre Emilio y Juanma López en los vestuarios de El Molinón. De él, se decía que no veía un metro más allá de sus botas.

Jacek Ziober

No incluimos a Ziober por su mal rendimiento en la Liga, pues fue de lo poco que se salvó del Osasuna en la 93-94 -metió diez goles-. Lo incluimos por ese look tan 'demodé' que llevaba incluso para los 90 -¿era Ziober o era Willy Deville?- y por la extraña manera en que llegó al club navarro. Se fue Kosecki y los dirigentes de Osasuna pretendieron sustituir un polaco por otro. Trajeron a Staniek y a Ziober y solo nuestro protagonista rindió a buen nivel. Lejos de Roman, en cualquier caso.

Claudemir Vítor

El Madrid de los 90 procedía de una manera un tanto peculiar a la hora de acometer fichajes. Floro se empeñó en fichar a un joven Cafú y, ante la negativa de Sao Paulo, Mendoza le brindó su supuesto sustituto, el carrilero Vítor. Apenas tres partidos duró este lateral derecho de 21 años en el Bernabéu. Aún es considerado uno de los peores fichajes de la historia del Real Madrid. Seguro que él se pregunta qué hizo para poder jugar en el club blanco.

David Nyathi

¿Qué se le pasó al Tenerife por la cabeza para fichar a dos sudafricanos en la 96-97? Ni idea, pero lo cierto es que ninguno de los dos encontró su sitio. David Nyathi puede presumir de haber jugado en el Tenerife... pero también en el Cagliari, aunque su bagaje en ambos equipos se redujera a cinco y seis partidos. Aún nos preguntamos por sus características, pues no destacó nada.