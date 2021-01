Los 10 futbolistas que más cobraron en el mundo en 2020, según 'Forbes'

2020 fue el año del inicio de una pandemia que también afectó a su manera al mundo del fútbol. De algún modo también a las altas esferas, pero esto no implicó que cambiasen algunos de los contratos más jugosos del mundo del fútbol.

La revista 'Forbes' publica periódicamente su listado con los deportistas que más cobraron en el mundo y aquí te hacemos la selección de los diez futbolistas mejor pagados.

Como siempre, Lionel Messi se sitúa a la cabeza por su salario, de 74,8 millones de euros, que complementó con 27,7 millones de otros ingresos para recibir un total de 102,5.

Detrás el capitán del FC Barcelona se mantiene el podio habitual que llevan conformando desde mitad de la década pasada Cristiano Ronaldo (total de 95,1 millones) y Neymar Jr (78).

10. David de Gea (Manchester United)

El portero español abre la lista. Ingresó 22 millones de euros, de los cuales 20 se corresponden a su salario como 'red devil'.

9. Robert Lewandowski (Bayern de Múnich)

El 'The Best' entra en la clasificación, aunque no ocupa los puestos de cabeza. Recibió 23 millones de euros, 20 de su sueldo en el Bayern.

8. Gareth Bale (Tottenham Hotspur)

Los 'spurs' y el Real Madrid, su club propietario, comparten los 18,7 millones de euros de su salario. En total ingresó 23,6 millones.

7. Antoine Griezmann (FC Barcelona)

Aquí el francés también está lejos de la mesa de Messi y Cristiano. 'Forbes' cifra que tuvo ingresos por valor de 26,8 millones; 22,7 los cobró del Barça.

6. Paul Pogba (Manchester United)

Los mancunianos pagaron 22,8 millones al centrocampista francés en un 2020 donde cobró un total de 27,6.

5. Mohamed Salah (Liverpool)

Nos acercamos al podio. El egipcio, estrella del Liverpool de Jürgen Klopp, tiene un salario de 19,5 millones de euros y sus ingresos totales fueron de 30.

4. Kylian Mbappé (PSG)

El francés, cuyo contrato con los parisinos acaba en 2022, cobró 22,7 millones de euros en el parque de los Príncipes, pero se nota que su marca vende porque el total ingresado fue de 34,2.

3. Neymar (PSG)

Ahora sí, entramos en el clásico podio. El brasileño percibe 63,4 millones de euros del Paris Saint-Germain, y el total de sus ingresos ascendió en 2020 a 78.

2. Cristiano Ronaldo (Juventus)

El portugués fue el segundo mejor pagado del mundo. La Juventus le pagó 57 millones de euros, pero es que CR7 eleva el monto hasta los 95,1 en otros contratos.

1. Lionel Messi (FC Barcelona)

El '10' azulgrana corona la lista de los que más ingresaron en 2020. Su salario base sería de 74,8 millones de euros según 'Forbes', pero Messi alcanzó los 102,5 millones en total.