10 futbolistas que jamás imaginabas que fueran familia

Jay Jay Okocha y Alex Iwobi

El crack del Everton Alex Iwobi es sobrino del mítico nigeriano Jay Jay Okocha. Tras ser internacional con las categorías inferiores de Inglaterra, Iwobi ha decidido ser internacional por Nigeria y ya ha debutado. A sus 23 años, todavía tiene un futuro tan brillante como la carrera de su tío.

Frank Lampard y Jamie Redknapp

Sus padres eran cuñados y ellos, como no podía ser de otra forma, primos. Redknapp llegó a capitanear al Liverpool, aunque su rendimiento acabó bajando mucho antes de tiempo. Lampard fue capitán del Chelsea y uno de los jugadores más admirados de Europa.

Leroy Fer y Patrick Van Aanholt

Mientras el lateral izquierdo Patrick Van Aanholt se formaba en el Den Bosch y el PSV, su primo Leroy Fer lo hacía en la cantera del Feyenoord. Los dos han debutado con Holanda y jugaron en la Premier League. Van Aanholt sigue allí, en el Crystal Palace, pero Fer ha vuelto al Feyenoord.

Sergio Ramos y José Mari

Pocos lo saben, pero el central del Real Madrid y el antiguo jugador del Atlético de Madrid son primos segundos. Así, no es de extrañar que en su juventud se llevaran como uña y carne pese a la edad que les separa.

McDonald Mariga y Victor Wanyama

¿Cómo van a ser hermanos si ni tan siquiera se apellidan igual? Pues sí, lo son. El mítico McDonald Mariga se apellida Wanyama, al igual que el ex del Celtic, que se desempeña en el Montreal impact. No solo son hermanos, sino que ambos juegan en la misma posición.

Ian Harte y Gary Kelly

Gary Kelly, lateral derecho del Leeds United y de la Selección Irlandesa, es el tío de Ian Harte, lateral izquierdo del mismo equipo y de la misma selección. Ambos fueron indiscutibles en el gran Leeds United de finales del siglo pasado y llevaron su parentesco y su buena relación también al terreno de juego.

Ian Wright y Bradley Wright-Phillips

La histórica leyenda del Arsenal (128 goles en 221 partidos con los 'gunners') es el padre de la estrella de la MLS Bradley Wright-Phillips. Tras no triunfar en la Premier, el hijo del ex del Arsenal encontró su sitio en Estados Unidos. También es hijo de Ian Wright y hermano de Shaun, el ex jugador del Chelsea Wright-Phillips, aunque adoptado.

Lomana LuaLua y Yannick Bolasie

La estrella del Sporting de Portugal Yannick Bolasie es primo de otro jugador que destacó en su juventud en la competición inglesa: Lomana LuaLua. El extremo congoleño fue estrella en el Newcastle, el Portsmouth y el Olympiakos hasta que su estrella se apagó y fue recalando cada vez en peores equipos.

Edin Dzeko y Emir Spahic

Sí, el ex central y el delantero centro de la Selección Bosnia son primos. El ya retirado Spahic y la estrella de la Roma han compartido muchos momentos en el combinado balcánico, pero nunca han jugado en el mismo club.

Cha Bum Kun y Cha Du Ri

El primero es uno de los mejores jugadores asiáticos del pasado siglo y llegó a disputar más de 130 partidos con la Selección Coreana. Disputó el grueso de su carrera (307 partidos) en la Bundesliga con Eintracht y Bayer Leverkusen y era extremo y delantero. Su hijo, lateral derecho, nació durante su estancia en Leverkusen y se formó y jugó el grueso de su carrera en Alemania. Jugó 76 veces con la Selección Coreana.