10 jóvenes estrellas que se quedaron por el camino

Cherno Samba

Con 13 años, se esperaba que se convirtiera en el goleador más prominente de la Selección Inglesa en este siglo. Sin embargo, los 132 goles en 32 partidos que anotó en una academia con esa edad nunca se convirtieron en tantos una vez alcanzó el fútbol profesional. Pese a que se rumoreó que tenía una oferta de dos millones del Liverpool, nunca firmó por los 'reds' y fue deambulando de club en club sin conseguir continuidad y ni tan siquiera anotó goles en equipos de segunda fila. Debutó con Gambia a los 23 años, pues ya contaba con que no iba a ser el futbolista que se había especulado con que iba a ser.

Fábio Paím

Cristiano Ronaldo dijo de él cuando llegó a Manchester: 'Si creéis que soy bueno, esperad a ver a Fábio Paím'. El futbolista luso también creció en las categorías inferiores del Sporting de Portugal, por lo que Cristiano le conocía bien. Sin embargo, jamás fue capaz de alcanzar el nivel que se le presuponía de joven. Su falta de compromiso, exceso de kilos y sus peticiones desorbitadas de contrato tuvieron mucha culpa en que nunca fuera una estrella. Lejos de eso, ni tan siquiera alcanzó un nivel decente y acabó deambulando por las ligas menores sin alcanzar jamás un equipo grande. Su única experiencia en ellos la tuvo en el Chelsea, donde jugó un par de partidos en el equipo reserva. Todo un talento desaprovechado.

Kerlon

Kerlon Moura es probablemente la promesa más decepcionante de la pasada década. Llegó al Inter en 2008, con 20 años justos, y jamás fue capaz de brillar ni en el equipo 'nerazzurro' ni en cualquiera de sus múltiples cesiones a Chievo, Ajax o Paraná. Tras continuar con su caída, juega en el Villa Nova de la Serie D (Cuarta División) brasileña. Un reflejo de la estrella que siempre soñó ser alguien que incluso inventó su propio regate, consistente en llevar el balón pegado a la cabeza mientras iba sorteando rivales.

Freddy Adu

Poco más hay que decir del 'nuevo Pelé' que no se haya dicho ya. El estadounidense fue una estrella desde los 14 años e incluso comenzó a firmar contratos de patrocinio con diversas marcas a discreción. Desafortunadamente, jamás se acercó a ser futbolista que se pronosticaba que iba a ser en su juventud. Pasó de equipo en equipo desde que llegó al Benfica y cada vez fue bajando un peldaño más. Probablemente sea el juguete roto que más se recuerda.

Sherman Cárdenas

El mediapunta colombiano anotó 14 tantos en once encuentros con la Selección Colombiana Sub 17. Tras rendir a buen nivel también con la Sub 20, se esperaba que fuera uno de los mejores jugadores sudamericanos de la década. Después de jugar gran parte de su carrera en Colombia, el centrocampista actuó un año en Atlético Mineiro en 2015, aunque no a un gran nivel, por lo que continuó su carrera a un nivel más discreto en su país.

Dean Bouzanis

A los 17 años, el australiano de ascendencia griega realizó una prueba con el Liverpool. Le fue tan bien que el equipo 'red' se lo quedó, aunque fuera para cederlo a préstamo a otros clubes. El entonces entrenador de los de Anfield, Rafa Benítez, le describió como el mejor portero de su edad en el momento de contratarle, en 2007. Aunque pudo encontrar equipo y estabilidad en su Australia natal, nunca llegó al nivel que se le presuponía en su adolescencia.

Fran Mérida

Dejó las categorías inferiores del Barcelona para recalar en el Arsenal con apenas 15 años, teniendo que pagar 3,2 millones de euros como compensación al Barcelona por un precontrato. Debutó con los 'gunners' a los 17 años, pero pronto se vio que no iba a ser el futbolista que prometía en La Masia. Tras una cesión en la Real Sociedad, volvió al Arsenal, club en el que pasó dos temporadas antes de recalar en su equipo de toda la vida, el Atlético de Madrid. En el Atleti jugó algo el primer año, pero se perdió en cesiones desde entonces. Encontró su sitio en la Segunda División, donde sí que pudo tener continuidad y ser decisivo, y volvió a jugar en Primera con Osasuna.

Valeri Bojinov

Viendo sus números -más de 40 partidos con la Selección Búlgara- tampoco se puede decir que Bojinov fuera un fracaso estrepitoso. Sin embargo, el prometedor futbolista fue de polémica en polémica y no llegó al nivel que se le presuponía a un mediapunta que debutó con el equipo nacional con 18 años y en una Eurocopa. Sus buenos números en el Lecce le hicieron pasar por Fiorentina, Juventus, Manchester City o Sporting de Portugal sin llegar a encajar en ningún equipo. Tras pasar por equipos como el Partizan o diversos clubes suizos y búlgaros, el futbolista enfiló la última parte de su carrera lamentando lo que pudo ser y no fue.

Vitali Kutuzov

La carrera del delantero bielorruso, ya retirado, guarda bastantes similitudes con la de Bojinov. Jugó 53 partidos con la Selección Bielorrusa, aunque nunca brilló a nivel de clubes. Fue firmado por el Milan en 2001, con 21 años, tras sus grandes campañas en el BATE y esperando que fuera el nuevo Shevchenko. Sin embargo, desde su fichaje nunca mostró el nivel necesario para jugar en la máxima categoría italiana. Pasó cedido por el Sporting de Portugal y el Avellino antes de ser traspasado a la Sampdoria, donde únicamente marcó siete tantos en 62 partidos. En el Parma, su siguiente equipo, se quedó sin ver puerta en 20 partidos, así que tuvo que acabar su carrera entre el Pisa y el Bari, dos equipos muy alejados a lo que él esperaba cuando fue fichado por el todopoderoso Milan.

Gai Assulin

Comparado cuando era un adolescente con Messi, tras no lograr asentarse en el Barça probó a recalar en el Manchester City, donde tampoco pudo hacerse con un sitio y no pasó nunca del equipo reserva. Fue cedido a diversos equipos y acabó llegando al Racing de Santander, club en el que actuó con asiduidad en Segunda, pero sin brillar. Tras marcharse al Granada y pasar por Hércules y Mallorca, comprendió que nunca sería el futbolista que todos esperaban y, cambiando de chip, aún pudo sacar jugo a su carrera.