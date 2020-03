10 juegos de fútbol inolvidables de los años 90

Super Sidekicks

Probablemente el primer gran juego de fútbol para máquinas recreativas. Apenas dejaba elegir entre 12 selecciones, en las cuales lo más destacable era el uniforme aleatorio de España (jugaba como Portugal), México (jugaba como el Sant Andreu) o Estados Unidos (jugaba como el Barcelona). 2 botones, chilenas, remates en plancha... y mucha acción. Para el recuerdo los porteros, que siempre tenían melena, y el capitán del equipo, que era diez veces mejor que el resto.

Seibu Cup Soccer

Si en Super Sidekicks podíamos elegir entre 12 selecciones, el Seibu Cup Soccer nos reducía el número a 8, pero nos daba el aliciente de poder actuar con varios jugadores míticos del momento. Por Inglaterra, el capitán era Gascoigne, en tanto que en Francia era Platini, en Italia Schilacci y en Alemania Rummenigge. Por parte holandesa, Rijkaard era el jugador más destacado y, en España, Butragueño era el capitán. Zico (Brasil) y Maradona (Argentina) cerraban el cupo de un juego en el que estos capitanes tenían un tiro especial que se recargaba durante el encuentro y que, sí, permitía marcar de chilena desde el centro del campo...

Euro League

Un juego rural, simple... y hasta cutre, pero que, ojo, nos permitía disputar la Copa de Europa con los mejores equipos del continente. En una época en la que era prácticamente imposible disponer de un videojuego en casa en el que jugar con Barcelona, Madrid o Atlético, el Euro League triunfó hasta límites insospechados. Luego, a la hora de jugar, tampoco ofrecía nada especial.

Taito Power Goal

Un juego, por gráficos y temática, muy adelantado a su época. La dinámica era sencilla, te elegías una selección y, a medida que ibas pasando partidos, podías ir tuneándola, poniéndole tu nombre y hasta cambiando el uniforme. ¿Que dónde está la novedad? Pues, digamos que el criterio para pitar faltas era un poco extraño, ya que había árbitros que podían sancionar un tropezón y luego pasar por alto una patada voladora o un rodillazo en la cara. Además, podías elegir un capitán que solía tener el pelo de colores y que hacía auténticas virguerías por el campo. Era la evolución del 'Hat Trick Hero', muy similar pero mucho más violento.

Premier Soccer

Este juego de Konami quizás no fue tan conocido como los anteriores, pero quien lo jugó seguro que no lo ha olvidado. De primeras, daba la posibilidad de elegir la distancia de la cámara en relación al terreno de juego y, luego, ofrecía repeticiones de los tantos, algo poquísimo habitual en la época. Destacaba por su gran jugabilidad, y es que con apenas tres toques te plantabas en el área contraria. Había numerosos remates de chilena, plancha o volea y podías elegir entre un gran número de selecciones. Si lograbas ganar a todas, te enfrentabas a un combinado extra que era más alto y más fuerte, con los jugadores 'hormonados'. Batirle era todo un logro, y es que no muchos llegaron a ver alguna vez los créditos finales.

Tecmo World Soccer 96

Tras el éxito del Super Sidekicks, numerosas compañías buscaron emular a SNK y, en este caso, Tecmo diseñó este juego, basado todavía en el exitoso Mundial de Estados Unidos, pese a que había tenido lugar dos años antes. Fue uno de los primeros juegos que dieron la opción de regatear mediante un uno contra uno al rival. Si conseguíamos engañarle en una de las veces que aleatoriamente nos surgía una opción, el futbolista que controlábamos obtenía una mejora momentánea y era prácticamente imparable hasta la portería contraria. También estaba dotado de repeticiones y nos iba dejando subir el nivel del equipo elegido a medida que íbamos pasando niveles.

Super Sidekicks 2 y 3

SNK supo explotar el éxito de su primer juego y trató de mejorarlo con el Super Sidekicks 2, creado exclusivamente para el Mundial de Estados Unidos. El juego, que cambiaba a una perspectiva prácticamente lateral, mejoraba mucho los gráficos en relación al juego inicial e incorporaba muchas, muchísimas selecciones más. Además, las animaciones tras falta y tarjeta dejaban boquiabiertos a los jugadores, que no podían creer que un juego con tan buenos gráficos -sí, era el año 1994- estuviera en sus manos. Como nota, esta secuela introdujo el lanzamiento de faltas con mirilla y también incorporó un lanzamiento lejano con mirilla y en el que era muy difícil batir al portero. Neo Geo y SNK vieron el éxito y continuaron explotando el título con la tercera versión, que mejoraba en gráficos y actualizaba el nivel de los sprites y las animaciones. Poca cosa más respecto al primero, que ya de por sí supuso un adelanto grande.

Soccer Brawl

Un juego totalmente diferente y, por concepto, muy distinto de todos los que había hasta la fecha. 5 robots disputaban un partido de fútbol sala con rebote en las paredes, tiros especiales, entradas criminales... y una jugabilidad espectacular. ¿Te acuerdas?

Ultimate Eleven

La tercera secuela del Super Sidekicks, también conocido como Super Sidekicks 4, iba un poco más allá de los tres anteriores y aumentaba jugabilidad y gráficos, dejando de ser el juego plano de las anteriores ediciones y dando más sensación de movimiento en el terreno de juego. Las situaciones de juego ya no eran repetitivas y la dificultad aumentó, dando como producto un juego casi redondo. Como dato, SNK comenzó a incorporar los nombres de futbolistas, parecidos a los de la realidad, que sin duda hicieron que el jugador relacionara a cada uno con su doble real.

NEO GEO Cup 98

Con Neo Geo Cup 98, y ya sin llevar el nombre de Super Sidekicks por ningún lado, SNK completó el juego redondo. Era la quinta evolución del pionero Super Sidekicks y todavía en la actualidad mucha gente le conoce como el mejor juego de fútbol de los años 90. A las situaciones anteriores de disparo con mirilla en acciones a balón parado y durante el propio juego, el Neo Geo Cup añadió una situación de mano a mano que nos saltaba muy de vez en cuanto pero que, desde una perspectiva cenital, nos permitía intentar batir al portero sin apenas oposición. Un juego casi perfecto que probablemente fuera el último buen juego de fútbol antes del paso al 3D.