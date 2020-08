100 futbolistas jóvenes a los que no hay que quitar ojo, según ProFootballDB

Aprovechando que numerosas ligas han arrancado su campaña 20-21 o van a hacerlo, ProFootballDB echa un vistazo a sus entrañas y da pistas de aquellos futbolistas interesantes a los conviene seguir de cerca. Este estudio ofrece diez listados de diez ligas diferentes; en total, un centenar de futbolistas que juegan en Rusia, Bélgica, Escocia, Serbia, Croacia, Bulgaria, Eslovaquia, Brasil, México y Uruguay.

Las siete primeras referencias están ordenadas por el coeficiente de la UEFA. Algunos campeonatos también calientan motores y echarán a andar más adelante, y ya habrá tiempo de analizarlos debidamente; de momento, estos jóvenes son radiografiados por las métricas avanzadas que, entre otras herramientas, maneja nuestro laboratorio de datos, como son el potencial, el ELO, el REAP y el valor de mercado.

Recalcamos lo de jóvenes, ya que todos los futbolistas recogidos en este análisis pertenecen todavía a categoría Sub 23, por lo que tienen por delante un alto potencial que desarrollar aún.

Puedes consultar la versión en PDF, aquí

Russian Premier Liga

El CSKA amasa un buen puñado de joyas en sus filas. El croata Vlasic, al que comparan con Modric, ha sido relacionado con numerosos clubes de máximo nivel, aunque no sería fácil sacarlo del campeonato ruso debido a que se trata de un destino con un elevadísimo poderío económico. Suena fuerte el Nápoles. Otro atacante con un mercado interesante es Chalov (CSKA), vinculado a Arsenal, Chelsea, Palace, Sevilla, Lazio, City, United, Valencia, Brighton… y un largo etcétera. El rendimiento del guardameta Safonov (Krasnodar) le convierten en el futbolista con más REAP de este listado (2,16). Es internacional en las inferiores de Rusia. ¿Futuro recambio de la leyenda Afinkeev? Suleymanov (Krasnodar) presenta valores llamativos por su contribución ofensiva y desborde, aunque estuvo mejor en el curso 18-19 que en el 19-20. Jugó algunos minutos en el duelo de la primera jornada. Otro nombre a seguir de cerca: el georgiano Davitashvili, quien ya es internacional absoluto a los recién estrenados 19 años.

Jupiler Pro League

El futbolista Sub 23 con más potencial en el campeonato belga es un canterano (así lo cataloga la FIFA) del Inter de Milán. Se trata de Zinho Vanheusden (Standard de Lieja). No lo destaca en exclusiva el ‘big data’, sino que el seleccionador de Bélgica Roberto Martínez también lo ha asegurado públicamente. No le quita ojo. En cuanto a REAP, el jugador con valores más altos es el senegalés Diatta (Brujas), quien ya dejó su sello en la pasada edición de la Champions League (asistencia en el Bernabéu, gol al Galatasaray). El danés Maehle (Genk), lateral derecho, aspira según medios a ocupar en un futuro el puesto de Navas en el Sevilla. A Lokonga (Anderlecht) le llaman el ‘nuevo Tielemans’, otro producto de ‘les mauves et blancs’. Busi (Charleroi) presenta una evolución de ELO espectacular, con 13 puntos más de un año a otro. El mexicano Arteaga (Genk) ha sido fichado recientemente del fútbol mexicano, de Santos Laguna, en donde ha venido avisando de su crecimiento a base de buenas actuaciones.

Scottish Premiership

Las huellas de Van Dijk son un camino más que interesante para recorrer. Ajer también está empezando a despuntar en el eje de la zaga de un Celtic que no cree que pueda retenerlo mucho más ante el interés de clubes de ligas más potentes. La Premier anda tras sus pasos y esta podría ser su última temporada en Glasgow. Similar destino el que le puede esperar a Edouard, que también gusta en la Ligue 1. Otro de los que casi está de paso en el Rangers es Hagi. El talentoso jugador rumano sigue creciendo a las órdenes de Gerrard, pero dispone de un cartel muy superior y el salto a una gran liga europea está al caer. En cuanto a los más jóvenes, Ferguson es un mediocentro que está destinado a liderar a Escocia en los años venideros y, más que probablemente, a asentarse en la Premier League, destino idóneo para sus cualidades. Morelos ya no es Sub 23, pero es uno de los ejemplos de jóvenes extranjeros que en estos últimos años han apostado por Escocia como puente para asentarse en Europa.

Superliga Srbije

En Serbia ya han disputado tres jornadas de su temporada 20-21. Filip Stevanovic (Partizán), juvenil de segundo año, promete un futuro esplendoroso. Foco de talento como no hay en muchos países, Serbia se frota las manos con el potencial de este futbolista, habilidoso y goleador, que ya el curso pasado acumuló nueve tantos en todas las competiciones con su actual club. Ha sido vinculado al Olympique de Lyon. El Lyon, siempre pendiente de las promesas que llegan de África, ha mostrado interés en el traspaso del nigeriano Umar Sadiq (Partizán), compañero de Stevanovic. Pasó por la Roma y fue fichado por el equipo de Belgrado a cambio de dos millones de euros. Tras varias cesiones desde la Roma (llegó a Italia en 2003), empieza a llamar la atención de clubes de ligas potentes europeas. La Real Sociedad también anda tras el delantero nigeriano. Otro jugador destacado en los parámetros de ProFootballDB es el mediocentro Njegos Petrovic (Estrella Roja). Es internacional por Serbia en sus categorías inferiores.

Prva Hrvatska Nogometna Liga

El Dinamo de Zagreb está más que consolidado como el gran productor de talento croata (Modric, Mandzukic, Brozovic, Kramaric; antes, Suker, Kovac, Bilic…). Cinco de los futbolistas a seguir proceden de este club, siendo el kosovar Kastrati el que presenta parámetros de potencial más elevados, aunque no ha debutado siquiera con el Dinamo: viene de brillar sobremanera durante sus cesiones en el Lokomotiva. El brasileño Talys (Osijek) llegó siendo menor de edad a Croacia y acumula ya 39 encuentros en la máxima categoría croata. Jugadores que han sido vinculado a clubes de ligas grandes de Europa: el bosnio Gojak (Dinamo de Zagreb), mediapunta, estaría en la agenda del Getafe; el defensa Gvardiol (Dinamo) es vigilado por los ojeadores de la Roma; mientras que el portero Pandur (Rijeka) podría dar el salto a un Inter de Milán que ya le busca futuro recambio al internacional esloveno y capitán Handanovic. En 2020 se ha erigido en el guardameta titular del conjunto blanquiazul.

Parva liga

La tiranía del Ludogorets lo fagotiza todo (no en vano, lleva nueve títulos consecutivos), pero hay más allá del campeón. Uno de los jugadores más destacados por los parámetros avanzados es Filip Krastev, de 18 años, reclutado por el City Football Group para el Lommel SK belga pero cedido nuevamente en el Slavia Sofia, con el que ha sido titular en la primera jornada búlgara. Su ELO ha experimentado un repunte notable de 17 puntos. El defensa búlgaro Antov (CSKA), internacional, es el futbolista con más REAP de los diez mencionados, 1,93. Robertha, nacido en Países Bajos con raíces de la caribeña Curazao (ex colonia neerlandesa), recaló en 2019 en el Levski Sofía. Anotó 11 tantos en 24 encuentros. El griego Stergiakis (Slavia) tiene 21 años y ya acumula 71 encuentros oficiales con el equipo búlgaro, adonde llegó hace un lustro. La única referencia del Ludogorets la encontramos con Yankov (nacido en Toronto aunque internacional en las inferiores de Bulgaria), que ha estado cedido en el Botev Vratsa.

Slovak Super Liga

Eslovaquia se mantiene como destino de forja para el talento extranjero. El portero eslovaco Dominik Greif (Bratislava) no ha cambiado nunca de equipo. Nacido en el 97, ya supera el centenar de encuentros con el Bratislava y es internacional por su país. Es quien tiene mayor potencial entre los citados de categoría Sub 23 y, además, quien dispone de mayor ELO, con un 1,79. El Oporto le vigila. Eric Ramírez (DAC) es un delantero venezolano que lleva varias campañas haciendo ruido en ligas intermedias de Europa. Lleva un gol y dos asistencias en los dos partidos de la Slovak Super Liga 20-21 que han tenido lugar. El año pasado ya le puso rúbrica a otros nueve. El ghanés Osman Bukari (AS Trencin) ha destacado por su capacidad para el gol (10 dianas la campaña anterior) y el desborde, como muestran las estadísticas avanzadas. Pasó por la cantera del Anderlecht antes de aterrizar en este país del Este de Europa. El Girondins de Burdeos le sigue la pista, también el Galatasaray y el Celta.

Serie A Brasil

El Brasileirao es, casi sin ninguna duda, la liga más potente de toda Sudamérica. Por talento local y por la capacidad económica de sus principales clubes. Actuales campeones de América con el Flamengo, la variedad de candidatos al título amplía mucho el foco a la hora de atender la explosión de jóvenes futbolistas. Sobre todo, porque a mayor exigencia, más madurez alcanzan los jugadores y más preparados están para dar el salto al fútbol europeo. Soteldo, una de las mayores promesas de la interesante generación venezolano que maravilló en las inferiores, sigue haciéndose a fuego lento en el Santos. Otros nombres como el de Talles Magno, Verón, Kaio Jorge o Igor Gomes empiezan a cobrar protagonismo en sus equipos y es un año en el que se esperan que den otro saltito más en sus carreras, máxime cuando la pandemia complica los movimientos. Y entre todos, Guga. El lateral que aspira a seguir la estela de Dani Alves en Europa. Debe ser al año de su confirmación… y posterior venta.

Liga MX

El talento mexicano está empezando a exportarse cada vez más pronto. Ya no sólo Europa, la propia MLS se ha convertido en un destino recurrente para jóvenes futbolistas que quieren dar el salto cuanto antes. Macías (Chivas) y Alvarado (Cruz Azul) son las dos grandes banderas que se mantienen jugando en la Liga MX, aunque su salida parece cada vez más cercana. El uruguayo Viñas es otra de las grandes perlas que ha empezado a explotar este año en tierras mexicanas. Su rendimiento y su potencial indican que a América le va a costar retenerle o, al menos, sacará buen rédito de su marcha. Rodríguez y Montes brillan en Monterrey y Antuna tiene cartel de sobra pese a su edad. Por si fuera poco, desde las inferiores siguen goteando jóvenes prometedores que cada vez gozan de más oportunidades en estancias superiores. La ausencia de la Libertadores ha hecho perder atractivo a una Liga MX que dispone de las mejores instalaciones deportivas de casi todo el continente americano.

Primera División de Uruguay

En las últimas semanas no ha parado de hablarse de Facundo Pellistri (Peñarol), de la posibilidad de irse a Boca o incluso dar el salto a Europa. Su potencial es el más alto de este listado de pequeñas joyas a tener en cuenta del Apertura y, de momento, exhibe un valor de mercado un tanto asequible. El portero Arruabarrena (Wanderers Montevideo) enfila su último año como Sub 23 y es todo un habitual en la máxima categoría charrúa, con más de 50 partidos en la misma. Disputó el Preolímpico con la ‘Celeste’, aunque fue señalado por algunos errores. En CA Fénix hay un par de jugadores a tener en cuenta: Canobbio, con un REAP del 1,70 y Ugarte, del 1,62. El fútbol charrúa, que ha parido mediocentros de nivel en los últimos años (Bentancur, Torreira, Vecino, De Arrascaeta, Pereiro, Valverde, Nández…) no le quita ojo a la progresión de jóvenes como, además del mencionado Ugarte, Piquerez (Peñarol) y Alan Rodríguez (Defensor Sporting). Ambos tienen minutos en estos compases iniciales del campeonato.