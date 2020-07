20 años del robo del siglo

Un fichaje sacudió el mundo del fútbol en Europa en el año 2000. Durante el verano, no se habló de otra cosa que de las elecciones a la presidencia del Real Madrid y de la marcha de Luis Figo, del Barcelona, al eterno rival.

Nadie se creía que el capitán del equipo azulgrana fuera a ser capaz de coger el puente aéreo, pero la avaricia de su agente, su nulo respeto al escudo azulgrana y una torpe directiva 'culé' empujaron al luso a marcharse al Real Madrid.

De vuelta a aquel mes de julio, Florentino Pérez tenía la ardua tarea de derrocar al recientemente fallecido Lorenzo Sanz en las elecciones. Este llegaba a los comicios como favorito, pues había llevado al Real Madrid a la cima europea tras muchísimas décadas de sequía.

Acababa de hacerse con la 'Octava' Copa de Europa, pero no contaba con un Florentino Pérez decidido a cambiar el futuro del equipo blanco. El entonces candidato a la presidencia acordó con el agente de Figo, José Veiga, su llegada al Bernabéu.

El portugués pensaba que Florentino Pérez no iba a ganar las elecciones y usó este precontrato para exigir un aumento de sueldo al Barcelona. Al final, a Figo no le salieron las cosas como esperaba y, como el Barça no quiso pagar la indemnización del acuerdo entre Veiga y Florentino, el extremo se tuvo que ir al Real Madrid.

En su presentación, quedó claro que Figo no estaba cómodo. Había pasado de ser un ídolo en Barcelona y de sufrir un odio exacerbado en Madrid a exactamente lo contrario. En la Ciudad Condal no tardaron en convertirle en el malo de la película.

Dorsal borrado en camisetas, pitos en su primera visita al Camp Nou, un cochinillo volando en la segunda... la hinchada de su ex equipo ayudó a la conversión del portugués en madridista acérrimo.

El resto de la historia es conocido. El Barcelona malgastó el dinero de la cláusula de rescisión del portugués en fichajes que no aportaron nada y no despertó hasta la llegada de Laporta, en tanto que Figo siguió ganando títulos en Madrid, aunque no tantos como le hubiera gustado.

Logró, eso sí, la Champions que tanto se le había resistido en el Camp Nou, y también una Supercopa de Europa, dos de España, una Intercontinental y dos Ligas. En total, siete títulos, los mismos que ganó en un Barcelona al que, a diferencia del conjunto blanco, no le guarda nada de cariño.

Aunque llegó ya tarde al Inter, fue en el club italiano donde, con ocho trofeos, ganó más campeonatos en toda su carrera. Fue decisivo en el equipo 'nerazzurro' antes de la llegada de su compatriota José Mourinho, a quien ayudó a conquistar el Camp Nou y a ganar la Champions en 2010. Eso sí, ya desde los banquillos.