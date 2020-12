Después de haber estado condenado al ostracismo en el Real Madrid, Marcos Llorente decidió dar un salto bastante arriesgado en su carrera. El centrocampista se fue al Atleti y el cambio le ha sentado de maravilla.

En la entrevista a 'AS', el jugador admite que está viviendo algo increíble como rojiblanco: "Estoy muy feliz en el Atlético, somos una familia muy unida, el grupo está muy unido, se demuestra en el césped… Tanto cuerpo técnico, jugadores, gente del club, fisios, utilleros, cámaras... entre todos tenemos una buena relación y eso hace que el día a día sea muy positivo. Estoy súper feliz de venir al Atlético y no me arrepiento de nada".

No hay más que ver el 2020 que ha hecho. El punto de inflexión fue Anfield, un campo en el que acabó eliminando al que era por entonces vigente campeón de Europa. "Ha sido mi mejor año deportivo, ya no sólo por el día de Anfield, que fue la noche más bonita y especial de mi carrera futbolística, sino por la continuación de ese partido. Tras la cuarentena hice un gran papel, conseguimos meternos en Champions. Al iniciar esta temporada pasa igual, estoy ayudando al equipo, haciendo cosas buenas y obviamente este 2020 ha sido mi año", afirmó.

"El partido de Anfield nunca lo olvidaré, siempre lo recordaré y lo llevaré conmigo. Pero no sólo el día de Anfield, este año en particular creo que he dado un gran salto en mi forma de jugar. Ahora ayudo más al equipo y teniendo la continuidad que quería", añadió.

Y este año tan caótico también le ha llevado a ser más completo. "Sí, al final este año he jugado en posiciones que para mí nunca imaginé. He jugado de delantero, de extremo, de mediapunta, de mediocentro y al final eso son más opciones que le doy al míster para ayudar al equipo y es algo muy importante para mí. Jugué en diferentes posiciones, pero además di un salto en mi juego aportando cosas ofensivas que desconocía de mí y estoy muy contento de ayudar al equipo en diferentes posiciones", espetó.

Respecto al 2021, esto es lo que dijo Llorente: "A nivel personal pido que la situación mejore, que todas las familias tengan salud y que los que tengan problemas que se recuperen. Quiero desearles un Feliz 2021 a todos. En lo deportivo, que sigamos igual, no hay más. Hay que seguir en la misma línea, en la misma dinámica y si seguimos así seguro que continuarán viniendo cosas muy buenas y cumpliremos los objetivos".

"No conozco que nadie que haya ganado la Liga en diciembre"

Ahora mismo, el Atlético manda con puño de hierro LaLiga. En relación al favoritismo de los rojiblancos, el futbolista dijo lo siguiente: "No conozco a nadie que haya ganado la Liga en diciembre. Esto es larguísimo, quedan muchos partidos, hay muchos equipos que están arriba con nosotros y en cuanto te relajes vas para abajo y si te pones las pilas vas para arriba. Puede pasar cualquier cosa, no pensamos más allá del siguiente partido, nos va bien con esa dinámica, de aquí a que termine la Liga queda mucho, pero está claro que nosotros vamos a pelear por el título".

La pugna que mantiene el conjunto 'colchonero' con el Madrid es tremenda. De hecho, Llorente cree que LaLiga está siendo bastante competida. "Se ha demostrado que si no vas al cien por cien cualquier equipo te hace daño. En estos meses ha habido partidos muy complicados, el Madrid y el Barcelona se han dejado puntos que en otros años no lo hubieran hecho. Nosotros con nuestra filosofía de siempre, de ir partido a partido, nos ha ido las cosas bien. Creo que el equipo está trabajando bien, haciendo buenos partidos y logramos hacer buenos resultados y esperemos acabar bien y que el año que viene sigamos con la misma racha", comentó.

Por último, Llorente no ocultó que le gustaría ir a la Eurocopa. "Sí, totalmente. Pero al final lo que haces en el club es lo importante, es lo que me ha llevado a debutar con la Selección y es lo que te hace ir a la Eurocopa. Quedan muchos meses, mucho tiempo, hay que mantener el nivel, seguir haciéndolo muy bien, cuando llegue el momento y llegue la lista se verá si has ido o no, aunque al final lo importante es lo que haces con tu club. España aspira al máximo en la Eurocopa. Hay mucho nivel", concluyó.