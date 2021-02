El 73% de 'cracks' de las grandes ligas se ha lesionado esta temporada

Las lesiones se están llevando multitud de titulares esta temporada. En los medios y de los onces iniciales, puesto que la plaga es casi bíblica. Cumplida media temporada, ProFootballDB echa un exhaustivo vistazo a las enfermerías de las grandes ligas para poner datos a esa certeza. Y asusta: más del 73% de los 'cracks' que juegan en esos campeonatos se han perdido ya algún partido por culpa de diversas dolencias.

Los datos son demoledores. Para acotar el concepto 'cracks', acudimos a los futbolistas con 80 o más puntos de ELO en la actualidad. Esa muestra engloba a 288 futbolistas de LaLiga, Premier, Bundesliga, Serie A y Ligue 1. Pues 212 de ellos han sufrido algún tipo de dolencia desde que comenzó el curso. Pero no solo ello, sino que el sumatorio de lesiones asciende a 402. Es decir, lesionados y con reincidencia.

Diseccionando todas las dolencias, nos encontramos con hasta con 45 tipos diferentes. Lo más destacado radica en que el 21.39% responde a lesiones musculares. Pero el coronavirus ya aparece como el segundo motivo para que las estrellas se pierdan partidos, con un 15.42%. Otro valor a tener en cuenta respecto al COVID-19 es que del total de la muestra, un 21.53% de ellos ha contraído la enfermedad. Uno de cada cinco.

El podio de principales lesiones lo ocupan los problemas en isquiotibiales, uno de los más temidos por los jugadores. 39 lesiones se han focalizado ahí, un 9,7% del total.

Además, el 6,97% llegó tras contusiones, bien en los partidos o los entrenamientos. Mirando exclusivamente cuáles son los huesos más castigados de los futbolistas, nos encontramos la rodilla como la gran perjudicada: ya ha habido 19 ahí focalizadas hasta la fecha (4,73%). Eso sí, del 'top ten' de problemas, la mitad son musculares.

Los entrenadores están que trinan porque el calendario de por sí ya estaba cargado, pero la cojera que ha ido generando la crisis del coronavirus ha empeorado mucho más el panorama. Que se lo digan a técnicos como a Klopp, que se ha quedado sin su pareja de centrales y que ha visto desfilar por la enfermería a muchos de sus 'cracks', de ahí que no es casual que Liverpool tenga tan complicado renovar el título. La única justicia es poética, ya que nadie se está librando de la escabechina, aunque algunos se están viendo más afectados que otros. Echamos un vistazo liga por liga.

Meses atrás, pudimos palpar que la competición española se vio asfixiada por tantas bajas. El coronavirus no ha sido especialmente dañino para suspender encuentros, como en otros países, pero sí ha ido provocando un goteo continuo de bajas. Noviembre fue un mes negro al respecto.

Y aunque el COVID-19 no entiende de nombres (han caído Joao Félix, Luis Suárez, Casemiro, Hazard, Pjanic, Umtiti, Fekir, Koundé...), la carga de partidos también ha hecho mucho daño. Bastantes lesiones óseas y musculares se han registrado, así que el panorama total de dolencias ha crecido hasta las 69. Y, ojo, concentradas en 43 futbolistas distintos. En total, el 71.67% de las estrellas del fútbol español se ha lesionado en algún momento.

Sergio Ramos, Hazard, Carvajal, Varane, Modric, Kroos, Courtois y Benzema han sido las ilustres víctimas del Real Madrid. El mediapunta belga se lleva la palma: ha tenido problemas musculares, un traumatismo y ha pasado el coronavirus.

En el Barça, por su parte, las víctimas hasta la fecha han sido Messi, Coutinho, Piqué, Sergi Roberto, Lenglet, Jordi Alba (Ansu Fati, por su edad, solo tiene 60 puntos de ELO, aunque su potencial es de 86 y sigue de baja tras haber pasado por el quirófano). La estrella y capitán solo ha esquivado el COVID-19: le lastró un tobillo y un problema en el muslo antes de la Supercopa.

El líder ha debido perder en algún momento a los Joao Félix, Luis Suárez, Giménez, Savic, Saúl o Trippier, mientras otro de los meritorios del campeonato, el Sevilla, se ha visto mermado (no así en el rendimiento) sin los Jesús Navas, Diego Carlos, Ocampos, Suso, Rakitic y Koundé.

Iago Aspas, el hombre que sujeta al Celta y uno de los delanteros más decisivos del campeonato, o David Silva, uno de los pocos fichajes estrella del verano, igualmente se han tenido que perder más encuentros de los deseados.

No es casualidad que Inglaterra sea la más perjudicada (73.33%). Porcentualmente, no es el índice mayor, pero sí en términos absolutos, puesto que hasta 164 lesiones se han registrado ya entre sus equipos. Por contextualizar: la siguiente es Italia, con 75. Además, con una afectación muy democrática, ya que hasta 77 futbolistas han caído. Y es que hablamos del país con más competiciones de las grandes ligas. Premier, FA Cup, EFL Cup y Community Shield (y ello solo concerniente a las primeras categorías) son demasiado. Normal que técnicos como Jürgen Klopp, con la enfermería cargada cada semana, estallaran incluso señalando a las televisiones por lo que considera un modelo explotador para el jugador.

No se equivocaban los médicos ingleses cuando vaticiaron un alto riesgo de lesiones desde que se reanudó el fútbol el curso pasado. Y dado que la afectación ha erosionado bastante a los miembros del 'Big Six', la resonancia de las quejas ha sido mayor. El último caso de Harry Kane, lesionado en los dos tobillos en el mismo partido, sublima la epidemia de caídos en la Premier.

Sin embargo, el paradigma de castigado, en Inglaterra y en cualquiera de las grandes, es el Liverpool. El actual campeón casi se ve sin opciones de revalidar el título cuando aún quedan por delante 17 jornadas, pero es que el daño ha sido en cantidad, calidad y tiempo: se le han lesionado muchos 'cracks' y algunos de gravedad. Van Dijk, Joe Gomez, Fabinho, Alexander-Arnold, Thiago, Diogo Jota, Mané... Por si fuera poco, el coronavirus ha hecho varias visitas al vestuario hasta la fecha, incluido Salah.

Igualmente, no se han librado los Agüero, Rashford, Werner, Pogba, Sterling, Gabriel Jesus, Vardy, De Bruyne, Son, Havertz, Maguire, Aubameyang... Cómo no, los gemelos de Bale no podían faltar, aunque el galés no está incluido en el estudio porque su ELO actual está por los suelos (71), precisamente por su falta de continuidad en los últimos tiempos.

Esa concentración de competiciones en suelo inglés ha hecho que Inglaterra sea también la liga con más encuentros suspendidos por coronavirus. Demasiados desplazamientos y tanto choque entre semana apenas ha permitido a los técnicos completar entrenamientos de calidad con los suyos. Hasta el punto de que se ha llegado a plantear la opción de disputar partidos de menos de 90 minutos.

Italia tiene la liga donde los médicos y fisioterapeutas más están trabajando con sus figuras. Y es que el 80.77% de ellas han caído al menos una vez, abrumador. De los 52 futbolistas con 80 o más puntos de ELO, 42 han sufrido dolencias. Y además, con bastante reincidencia, puesto que el total de lesiones sube hasta las 75.

Tanto Cristiano Ronaldo como Ibrahimovic, grandes figuras de la competición, han pasado el coronavirus y se han visto lastrado por problemas musculares (mucho más en el caso del sueco). Un tipo de dolencia esta última que igualmente ha afectado a Lukaku, quien completa el podio de máximos goleadores de la Serie A. Pero atención a este dato: de los 20 mejores anotadores a día de hoy, únicamente Kessié se ha librado de haber caído (de este 'top 20', 12 tienen 80 o más puntos de ELO).

El Milan ha visto como las bajas le han ido salpicando jornada tras jornada, así que su liderato tiene doble mérito. Kjaer, Çalhanoglu, Theo Hernández, Ibrahimovic, Romagnoli y Donnarumma han pasado por la enfermería. Una realidad compartida en la parte 'neroazzurra' de la ciudad por las bajas de Lautaro Martínez, Arturo Vidal, Lukaku, Brozovic, Achraf, Barella y Skriniar.

El cribado de estrellas entre los grandes ha sido mucho mayor aún. No se han librado Juventus (Cristiano Ronaldo, De Ligt, Chiesa, Cuadrado, Morata, Bonucci), Nápoles (Mertens, Fabián Ruiz, Manolas, Koulibaly, Insigne y Zielinski), Atalanta (Hateboer, Zapata, Gosens, Gollini, Pasalic y De Roon), Roma (Mkhitaryan y Dzeko) ni Lazio (Luis Alberto, Acerbi, Milinkovic-Savic e Immobile).

El fútbol alemán echó a rodar con la esperanza de que el público volviera gradualmente a los estadio. De hecho, se llegó a aprobar la medida, pero los rebrotes hubieron de posponer dicha medida hasta el curso que viene. Allí también el coronavirus se ha dejado sentir. Y aunque hablamos de 'solo' 34 estrellas de la Bundesliga lesionadas, suponen el 75.56% del total, lo cual deja allí el segundo porcentaje más alto de las grandes ligas.

Como ocurre en Italia, las bajas han sido muy significativas. Los cinco primeros goleadores del campeonato, Lewandowski (24), André Silva (16), Haaland (14), Weghorst (13) y Kramaric (13), han pasado al menos una vez por la enfermería.

Los grandes pueden dar bastante fe de ello. En cuanto al campeón, las bajas le han asolado, y el COVID-19 se ha dejado notar bastante. Goretzka y Javi Martínez fueron los últimos, aunque previamente se habían contagiado también Gnabry, Süle o Zirkzee. Además, en partidos o entrenamientos hubo goteo de caídos con Sané, Pavard, Kimmich, Coman, Alaba, amén del citado Lewandowski.

Amén del Bayern, el daño también se ha hecho muy evidente en el Borussia Dortmund y el RB Leipzig. En total, han juntado 14 lesionados: Jadon Sancho, Meunier, Witsel, Hazard, Burki, Guerreiro, Hummels, Poulsen, Sabitzer, Szobozslai, Halstenberg, Upamecano, Klostermann y Dani Olmo.

La francesa suele ser siempre la última en las clasificaciones que atañen en las grandes ligas. Vuelve a suceder en este análisis, aunque en esta ocasión ello sea una buena noticia. Solo 16 estrellas de la Ligue 1, el 61.54% del total, han tenido que parar y con ello han dejado un acumulado de 29 lesiones. Aunque de manera aislada sigue siendo un dato importante, baja bastante la media respecto a los otros campeonatos.

Claro que en Francia únicamente se concentran 26 jugadores con 80 o más puntos de ELO, por lo que igualmente hablamos de un daño significativo. Aquí el coronavirus también se ha hecho notar, especialmente a principios de temporada, cuando algunos encuentros se tuvieron que posponer. Además, con el triste precedente del final abrupto de la anterior temporada, los dirigentes quisieron curarse en salud con normas estrictas sanitarias para la celebración de partidos.

De los diez jugadores con más ELO en la categoría, únicamente Memphis Depay ha podido presumir por ahora de una salud de hierro. En cambio, no se han librado Neymar, Mbappé, Marquinhos, Anthony Lopes, Denayer, Aouar, José Fonte, Ben Yedder ni Toko Ekambi.

Igualmente, otros ilustres han tenido su paso por la enfermería, como Keylor Navas, Danilo Pereira, Damien da Silva, Koscielny o Mandanda.

Qué es el ELO

El ELO es un valor legado del ajedrez aplicado al fútbol para determinar el nivel de un futbolista. Se calcula teniendo en cuenta variables como la dificultad de los compromisos, rivales, competiciones, impactos en momentos de máxima presión, goles y asistencias decisivas, jugadas clave, contribución ofensiva, defensiva... A cada concepto se le otorga una puntuación y se va determinando con la actuación del protagonista. Hay unos puntos en liza y se trata de arrebatarlos al rival. Cuanto más alto es el ELO, más alto es el nivel de un futbolista. El ELO de un equipo, pues, se calcula a través de sus jugadores. Este valor premia la regularidad y el rendimiento sostenido, aunque se revise y actualice de forma continuada.