"Cristiano se cree que es Dios"

La Juventus de Turín cayó ante el Barcelona y lo hizo sin Cristiano Ronaldo. El portugués no pudo estar sobre el terreno de juego porque volvió a dar positivo en los test PCR realizados en las 24 horas anteriores a la disputa del choque.

El delantero no tardó en aparecer por las redes sociales y comentó que se encuentra lleno de salud y vitalidad, pero no podrá jugar hasta que no obtenga los negativos. A la par de esos comentarios, apareció otro sobre lo que piensa de los test PCR: "Son una mierd*".

Pues bien, el ex entrenador Gianni Di Marzio ha opinado sobre estas palabras en 'TMW Radio': "Es una cuestión de carácter y no cambiará nunca. Ya ha hecho unas cuantas como esta".

"Se la podía ahorrar, pero, ¿cómo lo paras? Es un personaje público que se cree que es Dios", sentenció.