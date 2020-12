"A algunas mujeres les gusta ganarse lujos poniendo el c***"

Melody Santana, la madre de sus dos primeros hijos, Jesé Jr. y Neizan, denunció recientemente a través de sus redes sociales que el futbolista canario no estaría cumpliendo con sus tareas como padre.

"Con una situación que me tocó vivir hoy, que no puedo decir ni publicar porque es muy grave y dolorosa para cualquier madre, solo puedo decir que lo vas a pagar muy caro. Eso te lo puedo decir yo como Melody Santana Peña que me llamo", empezó señalando su ex pareja por Instagram.

A continuación, concluyó: "Se acabó la pena y el teatro que tienes montado porque primero van mis hijos y pasaré por encima de quien sea. Sigo estando mal de salud, pero me voy a recuperar y, ahí sí, prepárate porque vengo fuerte. Con la estabilidad emocional de mis hijos no se juega".

La respuesta de Jesé fue más contundente: "Yo con mi dinero puedo hacer lo que me salga de los huevos. Nadie me ha regalado nada. Si mis hijos hoy en día están bien y viven bien es gracias a mí, porque a algunas mujeres no les gusta trabajar y les gusta ganarse bolsos o lujos sentadas o poniendo el c***. Eso sí que es triste".

Finalmente, el ex del Real Madrid, ahora sin equipo tras abandonar el PSG, señaló: "Tiren lo que quieran que yo no tengo miedo, y a las malas menos".