A Álvaro Cervera no le preocupó la posesión del equipo frente al Madrid

El Cádiz ganó al Real Madrid en la última jornada de Liga después de tener solamente el 25% de la posesión, un dato que no preocupa en absoluto al entrenador del conjunto gaditano, Álvaro Cervera.

"El buen trato del balón no te garantiza nada. La posesión no es un dato que me acerque a ganar, contamos con el 25% ante el Madrid, pero tuvimos cinco o seis ocasiones claras de gol. Esos sí son datos importantes", dijo el míster en una entrevista realizada en 'Onda Cero'.

"La victoria fueron solo tres puntos, pero es verdad que venimos de muy abajo. Todavia no nos creemos que podamos jugar contra el Real Madrid", agregó el entrenador, que también reconoció que le gustó el gesto de Zidane al finalizar el partido, que le saludó de forma cariñosa y humilde.

Con la última victoria del Cádiz, el conjunto gaditano se coloca quinto en la tabla con un total de diez puntos, lo que le hace estar en puestos europeos en su temporada del regreso del equipo a Primera División.