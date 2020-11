A Anquela no le preocupa la clasificación, sino el día a día

Juan Antonio Anquela, entrenador del Alcorcón, declaró que, debido a la mala situación deportiva en la que anda inmerso el equipo, que es colista, el objetivo es "primero ganar un partido y después otro" porque en el fútbol "solo importa el presente, ya que el pasado y el futuro no te dan nada".

Anquela inicia esta jornada su segunda etapa al frente del Alcorcón. En la primera, entre 2008 y 2012, logró un ascenso a Segunda y llegó a disputar el 'play off' para subir a Primera. Su nuevo debut en el banquillo 'alfarero' lo hará en Butarque, frente al Leganés, en un derbi madrileño.

"Es un partido muy complicado. El Leganés tiene una plantilla excelente, sabe a lo que juega y eso lo convierte en un rival complicado, pero en Segunda todo se iguala con trabajo, ilusión y ganas", dijo Anquela en conferencia de prensa.

Para el técnico jienense, el Leganés "lo tiene para subir", aunque admitió que "Segunda no te permite ningún error ni relajarte y hay que hacer muchas cosas para subir a Primera".

Tras la salida de Mere Hermoso, que fue destituido tras encadenar ocho derrotas consecutivas, Anquela aseguró que se ha encontrado un grupo "fenomenal en todo".

"Aquí se ha trabajado muy bien y no tengo la más mínima duda de que vamos a aprovecharnos de ese trabajo. Les he pedido a los jugadores que sean ellos mismos porque me gustaría ver un equipo en todo que sepa competir ante un gran rival", confesó.

Con solo cuatro puntos en la clasificación en diez partidos, el Alcorcón es colista de la categoría y necesita empezar a encadenar victorias para no complicarse su futuro.

"No hace falta mirar la clasificación. Eso no me aporta ninguna solución. De aquí no se sale en un día o dos o tres. Hay que ganar un partido y después pensar en el siguiente. El Alcorcón nunca se ha entregado", comentó Anquela, muy centrado en este primer partido sin echar la vista atrás.

"Este club ha crecido una barbaridad, pero eso ya lo sabía. Del pasado hay que olvidarse porque aquí solo importa el presente. El pasado y futuro no te dan nada", concluyó.