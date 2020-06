A Arrasate solo le interesa certificar la permanencia ante el Lega

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha manifestado que "ojalá" la jornada número 32 de LaLiga Santander, "sea la definitiva" de cara a la consecución de la ansiada permanencia en Primera División una campaña más.

"Si pensamos que ellos se juegan todo y nosotros no tanto, ya estamos dando el primer paso para equivocarnos", ha afirmado Arrasate al ser preguntado sobre la necesidad de ambos equipos durante la rueda de prensa previa al encuentro ante Leganés de este sábado.

El de Berriatua ha asegurado que su equipo debe "jugar con todo y sentir esa necesidad para mostrar su mejor versión", para "ganar, llegar a los 41 puntos y lograr así la permanencia". De la victoria ante el Alavés lograda el miércoles, el preparador ha destacado que su equipo dio "un paso de gigante" a pesar de que Osasuna "necesita más puntos" que podrían conseguir mañana para obtener una salvación de manera "virtual".

La nueva situación de disputar hasta tres partidos en una semana ha hecho que la plantilla haya tenido que "adaptarse" y que hasta "última hora de mañana" no se sepa "quien va a jugar". "El equipo no debe acusar los cambios, al revés. Todo el mundo tiene que estar enchufado y que de un día para otro el equipo siga siendo reconocible", ha explicado Arrasate sobre las rotaciones que debe realizar para no sobrecargar a su plantilla.

Arrasate ha hablado del Leganés como un rival que llega a Pamplona "vivo" después de hacer "dos muy buenos partidos fuera de casa ante el Barcelona y Mallorca. "Es un equipo equilibrado, ordenado y que no se rompe a pesar de que le cuesta ganar", ha afirmado el entrenador sobre un club pepinero "que a nivel físico también es poderoso". El vasco piensa que perder a En-Nesyri y Braithwaite en invierno hizo que el Leganés lo notara, pero, no obstante, tendrán que hacer "un gran partido para poder ganar".

"Solo pensamos en el partido de mañana y en ganar, ese es nuestro único objetivo y ello nos daría la permanencia", ha anotado el entrenador para agregar que a partir de entonces "nos pondremos otros objetivos como puede ser terminar lo más arriba posible o dar minutos a más jugadores". Arrasate espera que Osasuna salte al césped sintiendo necesidad de ganar para estar "metido en el encuentro, estar concentrado y más atento a pequeños detalles ya que, si perdemos eso, somos vulnerables ante cualquier rival".

"Creo que viene de hacer un muy buen partido en Vitoria", ha opinado Arrasate sobre Enric Gallego, un futbolista que está dando aspectos positivos a su equipo más allá de "no estar fino del todo" cara a puerta. De las ausencias por sanción de Oier y David García, el técnico rojillo ha aceptado que ambas son "sensibles" y ha elogiado que su gran temporada va "más allá de lo futbolístico".