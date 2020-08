A Augusto Fernández le dio "un poco de vergüenza" celebrar el ascenso

Augusto Fernández celebró el ascenso del Cádiz como el que más, pero no participó tanto como sus compañeros. Estuvo sobre el terreno de juego durante 53 minutos. Él mismo confesó en una entrevista a los medios oficiales del club que le causó cierto reparo.

"Lo he disfrutado por ellos, ya que, en tres semanas, el grupo me ha enseñado cualidades. Incluso me dio un poco de vergüenza festejarlo como propio porque llegué al final, pero la alegría es por el grupo y por el club, que parece una familia", dijo.

Sobre sus sensaciones en términos generales, afirmó: "Estoy feliz en este lugar y el ascenso me da la oportunidad de jugar en Primera División en mi última etapa como futbolista. El reto es mío. Quiero seguir aprendiendo y adaptarme a ellos".

"Conocía este lugar, ya había jugado aquí con el Atlético de Madrid. No dudé un instante en venir aquí, pero no por la posición del equipo y sí por la pasión que tiene la gente. necesitaba este rigor y presión", añadió. También explicó que vivió el ascenso "como un espectador de lujo".