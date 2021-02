El entrenador del Real Madrid, Zidane, pasó por rueda de prensa en la previa del partido ante el Valencia, equipo que visitará el Alfredo di Stéfano este domingo 14 de febrero en la jornada número 23 de Liga.

"Los jugadores están comprometidos con lo que están haciendo. Hay que seguir trabajando mucho, el partido ante el Valencia será muy complicado", comentó el entrenador francés sobre el duelo ante los 'ches'.

Sobre si su continuidad depende de la renovación de Sergio Ramos, declaró: "Yo soy entrenador del Real Madrid ahora, del futuro no se habla. Yo, de momento, estoy aquí".

En cuanto a si el Atleti aguantará la presión al frente de la tabla, explicó: "Faltan 48 puntos y nosotros vamos a pelear hasta el final de temporada. El resto no lo podemos controlar".

Zidane también habló sobre la situación de Gareth Bale en el Tottenham, donde no está teniendo oportunidades con José Mourinho en el banquillo: "A Bale le deseo lo mejor, porque es jugador nuestro. Pero no puedo comentar nada de lo que está pasando allí. Solo espero que esté bien".

También preguntó la prensa a 'Zizou' sobre su posible futuro al frente de la Selección Francesa: "De momento, estoy aquí. En un futuro ya se verá. Mi mente está aquí. El club me ha dado la posibilidad de poder entrenar a este gran equipo y disfruto cada día del momento. Es algo que me gusta y me apasiona. Lo que va a pasar en el futuro no se sabe, aunque puede ser un objetivo algún día".

Además, el entrenador francés confirmó el regreso de Lucas Vázquez y Carvajal: "Lo que queremos es ir recuperando a todos los jugadores. De momento, Lucas y Carvajal ya están de vuelta. Ojalá recuperemos a los demás poco a poco".

A la pregunta de la complicada situación física de Eden Hazard, declaró: "Está mucho mejor de ánimo y está contento de poder volver al campo, aunque no sea con el equipo. Lo veo muy animado. Él quiere volver cuanto antes con el equipo. No te puedo decir exactamente una fecha, pero ojalá la semana que viene pueda volver ya con el equipo".

Sobre si ve a alguno de los jugadores del filial con opciones de subir al primer equipo el año que viene, comentó: "Claro que sí. Este club tiene una cantera muy buena. Quizás algunos tengan que salir por ahí a jugar antes, pero para ellos es un reto importante. Tienen muchas cualidades".

Finalmente, habló sobre la presión que afecta al vestuario si los objetivos no se consiguen y los buenos resultados no llegan: "No lo podemos cambiar eso. Sabemos cómo funciona y la presión es parte de nuestro trabajo, pero nosotros vamos a lo nuestro. Nuestra energía está en la Liga y la Champions hasta el final de temporada".