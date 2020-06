"A Balotelli le dices una cosa y hace otra, vive al margen de las reglas"

El futuro de Mario Balotelli parece alejarse del Brescia cada día que pasa. Tras un primer ataque de Massimo Cellino, presidente del equipo, el delantero comenzó a pensar en serio en la rescisión de su contrato.

Antes, durante la pasada semana, el equipo italiano y el delantero habían comenzado con las hostilidades. Balotelli se saltó el entrenamiento y el club dijo que no había justificación, mientras Mario explicó que había avisado de sus problemas estomacales.

Cellino, que no suele callarse, ha vuelto a silenciar al futbolista en 'Corriere dello Sport': "Perdí mucho con la apuesta de Balotelli. Lo intenté y Mario hizo el resto. Vivir en Brescia, regresar con la Selección, a su casa, con su madre, sus hermanos, sus amigos... Pensé que se reunían todas las condiciones. Pero no había nada que hacer. Mario vive por encima de las reglas o con sus propias reglas. Le dices una cosa y él hace otra".

El máximo mandatario del Brescia aseguró que a Balotelli podrían incluso irle mucho peor las cosas de no contar con Mino Raiola. "Ocasionalmente, Raiola me pide que le eche una mano para encontrar otro club. Ahora, el equipo está distante con él. No hablamos de un niño, Mario va camino de los 30", dijo un Cellino que ya llamó "niño maleducado" en el pasado al delantero.