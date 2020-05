"A Ben Arfa le ha faltado profesionalidad"

Karim Benzema, Samir Nasri y Hatem Ben Arfa. Los tres formaban un temible ataque de las selecciones inferiores de Francia, pero solo el primero ha podido triunfar y mantenerse en la élite.

Sobre Ben Arfa habló su ex compañero de equipo Vitorino Hilton. "Es uno de los mejores jugadores que he conocido, es una pena que no haya tenido una carrera larga, con su talento habría merecido jugar en un gran club", dijo a 'L'Équipe'.

"Para mí fue el mejor, pero sabemos que en el fútbol no solo cuenta el talento. Hay otros aspectos como el comportamiento del jugador y su profesionalidad. Sí, es posible que le faltara ser más profesional", confesó el ex compañero de Ben Arfa en el Olympique de Marsella.

Duras palabras para un jugador que en el mercado invernal llegó al Valladolid y donde solo había podido disputar dos encuentros hasta el parón provocado por el COVID-19.