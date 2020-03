Las opiniones son muy personales. Y la que el ex jugador del Espanyol Miguel 'Peque' Benítez tiene de Eduardo Berizzo, seleccionador de Paraguay, seguro que no agrada al técnico argentino.

Benítez fue entrevistado para la web 'Última Hora', en la que cuestionó la labor del que fue preparador de Celta de Vigo, Athletic Club o Sevilla. "Para lo que demostró hasta ahora la Selección, creo que no termina de convencer. Me parece que el entrenador actual está buscando los jugadores idóneos para hacerse fuerte, pero no los encuentra".

Cuestionado sobre la personalidad del argentino, Benítez aseguró que "a Berizzo le falta carácter". "Al paraguayo tienes que encararle y decirle las cosas claras. Y, por supuesto, sacarle esa garra, si es que la tiene", afirmó el ex internacional con la Selección Paraguaya.

A Benítez también le preguntaron por las opciones que tiene el combinado sudamericano de clasificarse para el Mundial de 2022. "Depende mucho de cómo encare los partidos en casa. Después está el saber mentalizar al jugador, motivarle", zanjó.