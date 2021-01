A Bono no le sorprendió que Fekir tirase el segundo penalti: "Merecía su gol"

El Sevilla acabó saliendo vivo del derbi, pese a que pudo quedarse sin nada si no fuera por Yassine Bono. El portero le paró un penalti decisivo a Nabil Fekir, al que se cuestiona en Sevilla después de que Canales sí metiera el primero.

Tras el partido, Bono se sinceró para 'Movistar+' y habló abiertamente de la polémica elección de Fekir para tirar la pena máxima. El portero marroquí dijo que no le extrañó la decisión y dejó un guiño para el francés.

"Al final son momentos y nada más. Sabemos lo que es los penaltis y unas veces te toca parar y otras veces no. Hay que seguir trabajando de la misma forma. No me sorprendió que lo tirara él. Nabil estaba haciendo un buen partido y la jugada la provocó él. Merecía su gol también", explicó.

"Sabemos que todos los derbis son partidos especiales, de muchas emociones mezcladas, y la verdad es que no entramos en el partido como queríamos y es verdad que ellos también nos presionaron bien", relató sobre el partido que hizo el Sevilla.

"A veces cuando tienes un plan de partido y no te sale, te entra un poco la duda y durante el partido no es fácil cambiar el chip porque ellos estuvieron bien también. Creo que en el segundo tiempo el equipo reaccionó y al final es un punto justo", agregó.