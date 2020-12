A Buffon le persigue su peor partido: "Pienso cuatro veces por semana en esa noche"

El guardameta italiano Gianluigi Buffon ofreció unas declaraciones a 'L'Équipe' en las que desveló cuál ha sido el partido que le ha marcado en su larga carrera como portero profesional.

Al parecer, Buffon no olvida su etapa como portero del París Saint-Germain, cuando los parisinos recibieron la visita del Manchester United en la vuelta de los octavos de final de la Champions League en la temporada 2018-19.

Y es que en ese partido los de Tuchel fueron eliminados de la competición europea después de que Lukaku le anotara un doblete y Rashford pusiera el definitivo 1-3 en el marcador del Parque de Los Príncipes.

"Es un partido en el que pienso al menos tres o cuatro veces por semana. Me despierta muchos lamentos", recordó el veterano arquero italiano, que se culpa de la eliminación.

"Estaba seguro de que esta temporada habríamos llegado a la final, de eso estaba seguro. En Mánchester ganamos un partido enorme (2-0 con tantos de Kimpembe y Mbappé) con una gran demostración de fuerza. Y lamentablemente me culpo de un error increíble. Un fallo que, con la experiencia que tuve, no debería haber cometido", añadió Buffon.

Además, el actual portero de la Juventus no tuvo problema en reconocer que se relajaron: "Creímos que era un trámite y me dejé llevar. Era como si ese partido fuera de poco valor porque ya habíamos ganado 2-0 en el partido de ida y ellos, los pobres, tenían dos jugadores disponibles y nueve jóvenes. No era el Buffon habitual. No tenía la fuerza ni la energía y yo también me dejé llevar".

Eso sí, ahora ve que el PSG tiene otra mentalidad y que ese error no se volverá a repetir: "No le falta nada al PSG. Es un gran equipo que puede ganar contra cualquiera. Es uno de los pocos equipos que puede vencer a todos sus rivales. Si hubo un peligro entonces era dar algunas cosas por sentadas. Pero con la llegada de Leonardo, que tiene una cultura italiana, este tipo de riesgo ha desaparecido".

Tuvo que cambiar de club para poder ser portero

Además, Buffon desveló uno de los momentos determinantes de su carrera como guardameta, cuando tuvo que cambiar de equipo para poder ser portero porque en su club no le dejaban.

"Mi padre me había estado diciendo durante tres o cuatro años que tenía que intentarlo de portero. Debió haber visto que tenía habilidades y me negué. Pero en 1990, con la excusa de Nkono, lo escuché. Cuando le dije a mi club que quería jugar de portero, me dijeron que no era posible, que estaba bien en el medio. Tuve que cambiar de club para jugar de portero, ¡porque el mío no me quería en la portería! Fue un papel que me pareció ingrato y todavía lo creo. Tiene pocas satisfacciones y muchas responsabilidades", comentó Buffon.