A Carrión no le gusta el 'cincuentapuntismo'

El Numancia juega uno de esos partidos clave que puede marcar un poco el objetivo de cara al final de campaña. Y eso es algo que Carrión sabe.

"De las malas rachas se sale ganando un partido. Nosotros somos muy capaces de ganar en Elche. Tenemos siempre que pelear por el sobresaliente. El Elche el domingo se jugará la vida y nosotros también", ha asegurado Carrión en rueda de prensa, antes de partir la expedición rojilla a Elche.

De la convocatoria para este partido se han caído Curro, Noguera, Admonio y Alain. Carrión ha resaltado del Elche que es un equipo muy trabajado y que está haciendo las cosas bien y frente al cual, según ha reconocido, no tiene claro el once que presentará, aunque ha confirmado que habrá algún cambio respecto a la última jornada en Albacete.

"Todos los equipos de Segunda estamos con la soga al cuello porque todos peleamos por un objetivo", ha apuntado.

El entrenador del Numancia ha apelado a recuperar un poco lo que era el equipo hasta hace bien poco, con una actitud que le llevaba a no dar el partido por perdido hasta el pitido del árbitro.

"El error no me preocupa. Es humano. Me preocupa la falta de actitud y no quiero decir que esté faltando", ha resaltado.

Además ha asegurado que no le gusta el "cincuentapuntismo", porque su equipo está preparado para estar en la zona alta de la tabla y quiere que sea valiente siempre.