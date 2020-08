A Claudio Bravo le gustaría pasarse a la política tras su retirada

El qué hacer cuando llegue la hora de retirarse es algo que quita el sueño a muchos futbolistas. Es una profesión con fecha de caducidad, y no siempre es posible vivir de las rentas. Claudio Bravo tiene un plan, y ese podría incluir el meterse en política.

Así lo explicó el ex capitán de la 'Roja', en una charla con el programa 'Mujeres con Opinión'. "Quiero realizar un máster en gestión deportiva. También, me gustaría tener alguna opción en la política, porque me gusta mucho la parte de poder ayudar a los demás", explicó.

"Poder realizar algunas cosas que he visto en Europa para implementar en Chile. El país tiene la capacidad de poder hacer muchas cosas, pero a veces nos quedamos cortos", añadió el aún cancerbero del Manchester City.

Aprovechó el altavoz mediático para mostrarse preocupado por la gestión de la pandemia en su país natal. "Con preocupación, porque creo que esto es un tema que va a durar, no es algo que se vaya acabar", dijo.

"Acá en Inglaterra cuando llegó el buen clima, la gente se olvidó de la pandemia y dos semanas después el número de contagios incrementó y volvimos a confinamiento en algunas ciudades", expuso Bravo.

Teme que eso se reproduzca en Chile. "Es un poco lo que se huele que pueda pasar en Chile, que bajan las medidas y creo que eso puede ser peligroso en un par de meses más", dijo también el cancerbero sudamericano.