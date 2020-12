"A Courtois muchos lo esperan al doblar la esquina..."

La profesión de portero en un equipo de primer nivel tiene ventajas y desventajas. Entre las últimas está el ser expuesto en todo momento por las actuaciones invidivuales y colectivas.

Ante las críticas que se ha llevado Courtois en las últimas semanas, con algunos errores de alto nivel, su progenitor Thierry ha querido salir a defender a su hijo.

"Thibaut será un motivo de orgullo para nosotros siempre. Y puedo decir que estamos asombrados por lo que hace y lo que muestra. Siempre sale algo que no esperas. Como esa parada ante el Athletic en la última jugada", analizó en 'L'Avenir.net'

Pero es consciente Thierry Courtois de que no todos esperan que triunfe. "En Bélgica a menudo preferimos insistir en que se puede perder. Algunos incluso le esperan a la vuelta de la esquina", argumentó.

"Hay que decir que no le sucede a menudo. No entiendo cómo mi hijo no está entre los nominados a deportista del año. Creo que en Bélgica no respetamos lo suficiente a los grandes deportistas", incidió el padre de Courtois.