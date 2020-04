"A Cristiano debe molestarle que digan que soy el auténtico Ronaldo"

No ha sido la primera videoconferencia en directo con la que nos ha deleitado Ronaldo durante esta cuarentena. El presidente blanquivioleta charló con sus ex compañeros en el Madrid, y ahora le ha tocado a otro ilustra ex 'merengue', Fabio Cannavaro.

Con el ex futbolista italiano, hoy entrenador del Guanzhou Evergrande en China, charló de todo un poco. Como, por ejemplo, qué pensará Cristiano de que a Ronaldo le digan que él es el 'auténtico Ronaldo'.

"Debe de ser molesto para Cristiano que digan que soy el auténtico Ronaldo. Las personas no pueden ser comparadas", respondió el brasileño.

No perdió la oportunidad de elogiar al luso. "Cristiano permanecerá en la historia del fútbol por los goles y por la continuidad que ha logrado. Quedará como uno de los mejores. Él, como Messi, como otros", aseguró.

También recordó lo que fue estar a las órdenes de Cúper en el Inter. "Recuerdo que para calentar nos hacía correr tres o cuatro kilómetros en el bosque. No sé si lo hacía como castigo o por qué razón. Era terrible", reveló.

Y cómo se gestó su salida del Barcelona. "Después del partido de 1997 contra Italia, mi futuro era incierto. No había firmado con el Inter, de hecho había renovado el contrato con el Barcelona, pero cinco días después el presidente se echó atrás y el Inter me buscó. Ahí nació una bonita historia con el Inter y con Italia", explicó Ronaldo.

La charla también versó de la actualidad de ambos, como presidente y entrenador de fútbol. Ronaldo destacó las virtudes que presenta China, como nicho de mercado. "Es uno de los más importantes hoy en el mundo del fútbol. Están haciendo un buen trabajo", afirmó el brasileño.

Y acabó explicando a Cannavaro que quiere apostar por la cantera en el Pucela. "La formación para nosotros es importantísima. No podemos competir pagando 20, 30 o 40 millones por jugadores jóvenes, debemos hacerlos en casa", dijo.

"Para mí es fundamental tener un centro de entrenamiento en el que poder entrenar y desarrollar sus cualidades", añadió Ronaldo, para finalizar la charla.