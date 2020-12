A Cristiano le queda un sueño por cumplir: "Quiero el Mundial"

Cristiano Ronaldo tiene entre ceja y ceja un último sueño: el Mundial con Portugal. El jugador de la Juventus declaró en 'Sky Sport' que es una meta que aún quiere conseguir a pesar de que, por su edad, puede parecer que está viviendo la última etapa de su carrera.

"Mi objetivo, y lo imagino con los ojos cerrados, es tener un futuro muy, muy brillante. Ganamos la Eurocopa de 2016 y ahora queremos ganar la Copa del Mundo. Mi sueño es ganar siempre con Portugal. He ganado dos títulos, incluida la Lida de Naciones y ahora quiero el Mundial. He ganado trofeos en todos los clubes en los que he estado, la Copa del Mundo es mi gran sueño", aseguró.

Sobre cómo se encuentra actualmente, aseguró: "Cristiano está bien hoy, me siento en un gran momento, pero no sé qué va a pasar más adelante. Vivo el presente, el momento. Este periodo es excelente, estoy feliz. Aún estoy en excelentes condiciones, en la cima y espero jugar muchos años más, pero nunca se sabe. Esto es fútbol, somos nosotros. No sabemos qué nos pasará en el futuro".

Y también desveló qué suele decirles a los jugadores que están empezando: "Cuando hablo con los jóvenes, siempre doy el mismo consejo, digo: 'Disfruta el momento' porque nunca sabemos qué puede pasar en el futuro. Cualquier cosa puede pasar en tu vida, en tu familia".