Leo Messi sigue sin renovar su contrato con el Barcelona y no lo hará hasta saber la propuesta del candidato que sea finalmente elegido como presidente del club azulgrana.

Mientras tanto, jugadores como Fernandinho le han abierto las puertas de su equipo, en este caso, del Manchester City. El capitán habló en 'The Citizens Brasil'.

"A cualquiera le gustaría tener a Messi en su equipo. Es el tipo de jugar que tendría espacio en cualquier equipo del mundo", dijo.

En cuanto a su futuro. Fernandinho acaba contrato en junio y todavía no ha decidido lo que hará, por lo que aprovechó para desmentir una oferta para pasar a formar parte del equipo técnico de Guardiola.

"Sé cuánto me necesitan mis compañeros. Tomaré la decisión de decidir mi futuro solo cuando termine la temporada. Ya tenía una oferta, pero no para formar parte de la plantilla de Pep, sino para ser un empleado del club. Me sentí halagado después de ocho años en el City y el respeto que me he ganado aquí", acabó.