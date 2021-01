A Dembélé solo le falta la PCR para viajar a Madrid

Queda muy poco para que el Atlético de Madrid pueda anunciar oficialmente a su nuevo delantero. Tras el adiós de Diego Costa, los 'colchoneros' ya tienen un acuerdo con el Olympique de Lyon para el fichaje de Moussa Dembélé.

Según 'AS', el delantero de 24 años llegaría cedido con una opción de compra (no obligatoria) de 35 millones de euros. Es justo el tipo de operación que los rojiblancos buscaban para no pillarse los dedos, especialmente con su delicada situación económica.

El citado medio cuenta que Moussa Dembélé está pendiente de conocer el resultado de su prueba PCR para viajar a Madrid. Si todo está bien, el de Pontoise se desplazará entre la tarde de este mismo lunes y el martes.

Una vez llegue a la capital española, Dembélé podrá ultimar los últimos detalles y pasar el reconocimiento médico. Llega con una fractura en el brazo, aunque no le queda mucho para recuperarse y tampoco será un lastre en los próximos meses.

Salido de la cantera del Fulham inglés, el delantero brilló en su primer equipo en el Championship antes de fichar por el Celtic. Allí jugó poco más de dos años en los que metió 51 goles en 91 partidos, y después se marchó al Olympique de Lyon.

Con los franceses ha cuajado dos temporadas sobresalientes. En la primera anotó 20 goles y en la segunda 24, pero en esta ha contado menos y su brazo roto le ha dejado fuera. Un gol en 669 minutos (16 partidos) para el francés, que querrá redimirse de la mano de un Simeone que ya le veía cerca.