"A Depay no lo veo como antes de la lesión..."

Memphis Depay sigue en boca de todos por lo cerca que estaría de fichar por el Barcelona. El crack de los Países Bajos es tema de conversación recurrente y Roy Makaay, un histórico del fútbol del país, habló de él a propósito de su posible llegada al Camp Nou.

"Depay es un muy buen jugador, aunque todavía no le veo al nivel que tenía antes de la lesión. No es un '9' puro. pero si va al Barça seguro que puede ser importante porque tiene mucha calidad", explicó en 'Radio Marca'.

Más centrado en el conjunto 'culé', Makaay, que conoce lo que es el Barcelona de su paso por LaLiga en el Tenerife y el Deportivo, reconoció que le gustan mucho Ansu Fati y Pedri.

"Me encanta Ansu Fati, lo que está demostrando es un nivel altísimo para un chaval de 18 años. También me gusta Pedri, que no le conocía y, si te gusta el fútbol, te gusta verle jugar. Koeman está demostrando que da oportunidades a los jóvenes", concluyó el ex jugador.