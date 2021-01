"A Dybala cuando le meten presión se mea encima..."

Este miércoles a las 20.45 horas, el Milan recibe en casa a la Juventus de Turín. Es el gran duelo de la 16ª jornada en la Serie A.

A Cassano, Vieri le preguntó por su opinión sobre el choque. El ex del Real Madrid dejó varias perlas, una de ellas dedicada a Paulo Dybala. "Tengo la sensación de que, cuando le meten presión, se mea encima...", dijo.

"Sus entrenadores en la Juventus no le consideraron necesario, entonces me pregunto si es un campeón o un gran jugador. Para mí no es un campeón, no marca la diferencia. Para llevar el '10' en ese equipo debes estar a un nivel superior", opinó.

Admite que ha marcado buenos tantos, pero cree que no está al nivel de otros grandes del fútbol italiano. "Tiene buenos goles como los vi hacer a Di Natale, a Insigne, pero aún le falta", destacó.

No entiende Cassano cómo la Juventus piensa pagarle un sueldo estratosférico para que no se marche. "¡Y pide 10 millones por temporada! Pero por favor...", atacó.

Por último, también sufrió sus palabras Lukaku. "No hay comparación con Cristiano. Él estará en la historia con otors dos o tres en el fútbol", finalizó.