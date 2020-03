"A Eder Sarabia se le ha sacado de contexto, solo pone pasión"

El que fuera mítico ex jugador del Athletic e internacional español Manu Sarabia ha pasado a un segundo plano por el protagonismo de su hijo, ahora segundo entrenador del Barcelona.

A Eder Sarabia le han echado en cara sus formas durante los partidos, con el acento en un 'Clásico' en el que perdió los papeles.

Tras continuar con las críticas e incluso destaparse que en el vestuario no gustan sus métodos, el padre del preparador azulgrana habló en 'El Transistor' de 'Onda Cero'.

"Me habéis llamado muchos y me he querido mantenerme al margen. Pero no entiendo esta polémica, se ha sacado de contexto una situación absolutamente normal del día a día de los banquillos", comenzó el ex futbolista.

Manu Sarabia, ahora comentarista, profundizó en las habilidades de Eder: "Él conoce los códigos de un vestuario, no solo porque se lo haya dicho yo, sino porque Quique es un maestro a la hora de gestionar el grupo. Eder, en su pasión por mejorar y crecer, pone la máxima pasión en este tipo de cosas. En otras, en aspectos tácticos y preparación de entrenamientos, es mucho más fácil para él y lo domina a la perfección".

Para concluir, reconoció que su hijo está viviendo un sueño y que lo está haciendo con mucha ilusión y pasión. Además, explicó qué le ha transmitido Eder del vestuario 'culé': "Me habla de jugadores muy implicados y profesionales al máximo nivel, que entrenan con muchas ganas y con intención de hacer lo que les pide el entrenador".