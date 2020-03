A falta de fans en su partido 1.000, Cristiano se los inventó

No, Cristiano Ronaldo no está esquizofrénico. Es solo que tiene imaginación. Con el cachondeo que le caracteriza, cuando salió del autobús tras llegar al Juventus Stadium, hizo como si saludara a unos aficionados detrás de las vallas que no existían.

Puede que como protesta por que el encuentro se jugaba a puerta cerrada, puede que como broma, pero el caso es que el luso se inventó una masa de hinchas que no existía. Luego, le sonrió a la cámara, dejando claro que fue todo sorna previa al duelo.

El vídeo lo sacó a la luz una aficionada. Quizá lo grabó ella o quizá se lo enviaron, pero el caso es que se hizo viral en cuestión de minutos. Con el coronavirus como motivo por el que las gradas estarían vacías durante el enfrentamiento, el cóctel de tendencias era ideal para que arrasara en las redes sociales: Cristiano Ronaldo y una pandemia.

Pero no era una cita cualquiera, además. Era el partido número 1.000 del portugués como profesional. Lo ideal hubiera sido un tifo, unos cánticos, una ovación... Pero nada de nada. El astro saltó al terreno de juego sin que nadie le aplaudiera para celebrar su longevidad futbolística.