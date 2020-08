A Francisco le preocupa el césped del Martínez Valero

El césped del Martínez Valero podría ser un problema en la final del 'play off'. Francisco Rodríguez, entrenador del Girona, lo vio durante la semifinal y no le gustó. Lo analizó en la rueda de prensa previa al duelo de ida del choque final. También evitó calificarse como favorito.

"A los dos equipos nos puede condicionar. El césped, por las imágenes, ante el Zaragoza, no estaba en las mejores condiciones, pero es para los dos porque ellos también tienen jugadores que saben manejar la pelota. Habrá que adaptarse. Intentaremos tener la iniciativa, pero sin la obligación de tenerla", afirmó.

Sobre si son favoritos, respondió: "Es cierto que, al principio de temporada, se marcan objetivos y puede haber objetivos, pero aquí no hay favorito. No sería real. No existe y en el vestuario tampoco se ve esto, bajo ningún concepto. La competición ha sido muy larga y nos ha puesto donde estamos ahora. Hay que tener compromiso y hay ilusión por jugar".

En Liga, no lograron ganar al Elche... "Que se perdiera contra el Elche en Liga ni fuéramos capaces de marcarle ya quedó muy atrás, el equipo es muy diferente. En Liga, tampoco se ganó en Zaragoza y Almería y conmigo sí se les ganó. Vale el presente, es una final. No hay favorito ninguno porque los dos somos equipos de Segunda".

"Es un equipo que no ha sido solo ahora con el Zaragoza que hizo muchos cambios, sino que, durante la temporada, ha ido variando. Le ha salido bien, es muy buen equipo y por eso está en la final. Será un partido difícil, pero para esto estamos, para ganarnos el objetivo que no es otro que llegar al domingo con ventaja en el marcador", añadió.

Cree que llegan en el mejor momento: "Ha habido un compromiso enorme y a nivel táctico e individual se ha trabajo bien, estamos llegando al final de la mejor manera posible. Estoy agradecido por la confianza que me ha dado el vestuario y el club y trabajo en un sitio donde todo es posible. Los 24 que viajamos estamos ilusionados en competir y sacar el partido adelante".

Pero no anticipa rotaciones: "Mantengo que tenemos que jugar los mejores, es el momento de afrontar esto. Toda la plantilla está ayudando para llegar a un buen nivel. Estoy muy agradecido al comportamiento de todo el mundo".

Respecto a posibles altas de última hora, explicó: "Aday y Mojica han estado entrenando a un buen nivel, pero vamos a intentar que llegue al 100% Aday. Para el domingo, quizás podemos tener ya disponible a Mojica, si evoluciona como hasta ahora".