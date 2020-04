A Futre le indignaron las críticas a Raúl por decir que el luso era su ídolo

Paulo Futre siempre se ha caracterizado por no callarse ni una palabra y por favorecer piques sanos con el eterno rival. Famosas son sus constantes fricciones con algunos sectores del madridismo, a quienes no gustó que Raúl reconociera al ex del Atlético como su ídolo.

A la leyenda blanca le llovieron las críticas y Futre salió en su defensa indignado. "Para mí, siempre será un gran orgullo haber inspirado a una leyenda del fútbol como es Raúl", comenzó el portugués en 'Mundo Deportivo'.

"Me sabe muy mal la repercusión que han tenido esas declaraciones. Entiendo que pueda ser llamativo y, a fin de cuentas, es uno de los mejores jugadores de la historia del eterno rival. Pero, de ahí a que hubiese comentarios negativos por parte de algunos periodistas 'merengues', criticando que reconociese que un rojiblanco fuera su ídolo...", continuó.

Futre aseguró que es lógico lo que sucedió, pues Raúl González se formó en el Atlético de Madrid y solo cambió de equipo tras disolverse la cantera del club 'colchonero': "Al final, es lo más normal del mundo, porque hizo casi toda su formación en el Atlético de Madrid. Solo se fue al Real Madrid porque el equipo rojiblanco acabó con la cantera. No sé que pretendían algunos periodistas, ¿quieren que borre su pasado?".

"Estas cosas de 'clubitis', como decimos en Portugal, me desesperan. Isco tiene un perro llamado Messi, Iniesta de pequeño era 'merengue'... no se puede criticar la infancia ni el pasado de un jugador", concluyó el mito rojiblanco, quien también recordó que casi lo ficha el Barça antes que el Atleti.