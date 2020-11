A Gallardo le sale todo

En esto del fútbol hay que saber sufrir para poder ganar. También tienes que tener algo de suerte, ya que es más que necesaria para sacar los partidos adelante.

Cuando todo parecía destinado al empate entre Godoy Cruz y River Plate, los astros se alinearon y a Gallardo le salió su enésima jugada, algo ya habitual en el técnico.

Tuvo la capacidad de meter a uno de sus chicos y el joven Girotti se encargó de todo. El 'pibe' aprovechó una acción sensacional de Matías Suárez por la izquierda y puso la cabeza para sellar el triunfo.

Lo que es el fútbol. El entrenador decidió dar entrada a un jugador y a los pocos segundos de entrar anotó y encima firmó su primer gol con el primer equipo. Un encuentro de locura, ya que estuvo muy peleado.

No hay más que ver lo que pasó nada más arrancar todo. Pratto se quedó con la miel en los labios porque le sacaron un balón en la misma línea. Vaya carita del 'Oso', que lo intentó en todo momento sin éxito alguno.

Lo más peligroso del 'Tomba' eran las contras, un poderoso aliado que solo sirvió para meter miedo a River. Bologna, que sustituyó a Armani, hizo del de Casilda y sostuvo a su equipo en sus peores momentos.

Sin duda, el momento decisivo fue justo después del gol de Girotti. Si en el 75' todos estaban celebrando el gol del 'pibe', el 'Millonario' festejó también la parada del portero en una pena máxima.

Casco se equivocó, tocó el balón con la mano y el árbitro indicó el punto fatídico. Badaloni, desafortunado en el choque, demostró a todos que no era su día. Bologna le ganó la partida al delantero, aunque en la repetición se vio que el cancerbero se adelantó y debió haberse repetido el lanzamiento.

Ya sobre el final, otra buena parada del arquero permitió la victoria de River. Ojeda probó fortuna y su respuesta no pudo ser mejor. A Gallardo le salió todo y no es para menos porque todavía no sabe lo que es perder en Mendoza. El 'Muñeco' ha jugado 12 partidos en dicho territorio y no ha sufrido ninguna caída.

Como diría Hannibal, integrante de 'El Equipo A', me encantan que los planes salgan bien. River sube hasta la segunda posición y se sitúa tres por debajo de Banfield.