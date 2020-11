La entrevista de Griezmann en 'Universo Valdano' ha dado mucho que hablar. Tras salir a la luz este lunes a las 23:00 horas en 'Vamos', las redes se inundaron con clips de vídeos de distintas partes del programa, en el que el galo habló de varios temas, entre ellos su relación actual con Messi.

Por ello, Valdano, a la finalización del programa, atendió a 'El Transistor' y ofreció su propio punto de vista. "A Griezmann le preocupa su relación con Messi, que no la enturbie nadie", dijo el comentarista argentino.

"Él quería aclarar algún titular que había dejado un entorno que no tenía que ver con él y le inquietaba", aseguró Valdano haciendo referencia, entre otras cosas, a las críticas a Leo por parte de su tío.

Además, destacó la autocrítica del 'Principito', que no ha estado fino en su primera temporada en el FC Barcelona. "Sabe que no ha dado el rendimiento esperado. No le ha beneficiado la pandemia y todos los cambios de entrenador que ha tenido el club, cada uno le ha pedido cosas distintas", explicó.

La relación de Messi y Griezmann será, seguramente, una incertidumbre hasta que alguno de los dos salga del Barça, momento en el que, como suelen hacer muchos futbolistas, pueden aprovechar para explicar sus años como compañeros. Hasta el momento, hay muchas dudas y pocas certezas.