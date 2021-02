A Hermoso le salió bien la apuesta por el Atleti

Llegó del Espanyol con unas expectativas altísimas, pero el primer año de Mario Hermoso en el Atlético no estuvo a la altura. Quizá le pudo la presión, pero el central no cuajó y su nivel no fue el esperado.

Esto hizo que el Atlético pensara en él para hacer caja el pasado verano. Pese al rendimiento visto, aún conservaba buen cartel por la proyección que mostró en el Espanyol. Pero el madrileño dijo que no, que se quedaba.

Relata 'Marca' que Mario Hermoso estuvo muy cerca de marcharse a la Real Sociedad, que entonces buscaba recambio a Diego Llorente. Sin embargo, el central eligió quedarse creyendo que podía resarcirse y ser importante.

Meses después, el tiempo le ha dado la razón. Hermoso ha subido varios enteros su nivel y se ha ganado la confianza de Diego Pablo Simeone, que ha sacado lo mejor de él, especialmente en la defensa con tres centrales.

Hasta la fecha ha disputado 21 partidos, 19 como titular y 16 de ellos en Liga. En la actualidad, Hermoso es el segundo defensa con más minutos de la plantilla (1.427), solo por detrás de Stefan Savic (1.710), y es indispensable para el Cholo.