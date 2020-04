"A James siempre le costó el marcaje"

Santiago Silva (39) habló para 'Win Sports' de su experiencia con James (28), que vería con buenos ojos salir del Real Madrid. De hecho, el colombiano suena para el United, equipo con el que ya estaría en contacto Jorge Mendes, su agente.

El delantero de Argentinos Juniors coincidió con el centrocampista en Banfield, en 2009, cuando se alzaron con la Liga Argentina. "Era un chico con una humildad enorme, llegaba una hora antes de cada entrenamiento y se iba una hora después", afirmó.

"Le tratábamos de potenciar cosas que tenía innatas porque sabíamos que tenía algo de crack. Fue maravilloso y lo pudo demostrar dentro del campo", explicó el atacante.

Pero, aunque solo tuvo palabras de elogio por James, Silva desveló cuál era el punto débil de James: "Siempre le costó la marca y Falcioni le insistió en que debía mejorar en ese sentido. En Argentina si no corres no juegas, en Europa es diferente, no tan dinámico como en América Latina"

A James no le ha ido demasiado bien este curso. Solo ha jugado 13 partidos, repartidos en 651 minutos, hasta el parón por la crisis del coronavius. El Real Madrid no pondrá muchas pegas a su salida, ya que necesita liberar masa salarial y no cuenta para Zidane.