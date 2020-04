A Javier Aguirre su renovación le importa "un cacahuete"

Javier Aguirre es único, irrepetible. El técnico del Leganés hizo gala de ello en contacto con la 'SER', en la que explicó de manera clara y meridiana que para él ahora mismo el fútbol queda aparcado.

"Ahora mismo me da igual si se juega la liga. Me importa un cacahuete si me renuevan o no. Yo perdí a mis padres y no estuve en los entierros. Ni a la boda de mis hermanos. A veces, los puntos del domingo no me compensan", aseguró.

La cabeza del azteca está ahora mismo en los familiares a los que no puede ver. "Estoy preocupado porque tengo dos hijos en México. El pequeño fue el mas listo, cogió sus bártulos y se fue a casa de sus suegros a Huelva", relató.

De hecho, definió su día a día de manera muy curiosa: "Después del aplauso de las 20:00 me tomo una cerveza y juego al trivial".