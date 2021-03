"A Joaquín le digo que es más viejo que mi padre"

Emerson Royal está viviendo un momento dulce en el Real Betis. Titular indiscutible para Pellegrini, el lateral derecho mostró en una entrevista en 'Betis TV' su felicidad por el rumbo actual del equipo y destacó el buen ambiente que se respira en la plantilla: "Puedes hacer bromas con todos, disfrutar con todos, nos llevamos muy bien".

Respecto a jugadores concretos, Emerson destacó a Andrés Guardado como uno de sus más allegados: "Andrés es el más tonto, nos divertimos mucho". Insistió una vez más en la importancia de llevarse bien todos a la hora de entender el actual estado de forma de los verdiblancos: "hay que disfrutar, sino las cosas no salen".

Finalmente, no se quiso olvidar de su compañero y leyenda Joaquín Sánchez, el cual, curiosamente, es un mes más joven que su padre. "Siempre me está pegando (se ríe). Me gusta pincharle con lo de que es viejo. Tengo mucha confianza con él".

En Heliópolis quieren seguir contando con el joven lateral brasileño de cara al próximo curso. Barcelona y Betis comparten sus derechos y, sea cual sea el equipo en el que acabe jugando, lo que es seguro es que contar con él la temporada que viene supondrá un desembolso económico para quien lo tenga.