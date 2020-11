A sus 39 años, Joaquín es uno de los 'abuelos' de la Liga. Pero su edad no influye en el rendimiento del gaditano, que vuelve a ser clave una temporada más en el Betis, ahora con Manuel Pellegrini. Antes de hablar del cuadro verdiblanco a su paso por 'El Larguero' de la 'Cadena SER', el extremo habló de su pasada etapa en el Valencia, con el que coincidió con Ronald Koeman.

"No fue la experiencia más bonita de mi carrera deportiva, no fue agradable, la verdad. No quiero hablar porque me duele lo que pasó allí. Lo pasé mal", recordó.

Preguntado por si elegiría a Koeman como entrenador si fuese presidente, fue muy claro: "A Koeman no me lo llevaría ni de utillero. Afortunadamente, no duró mucho y supimos salvar el año. No le voy a saludar y él tampoco a mí. Fue malo lo que se vivió". Ambos se reencontrarán en la siguiente jornada liguera.

Su continuidad, algo a resolver: "Ahora mismo me veo jugando un año más. Mientras me encuentre bien, la edad no es un problema. Igual la segunda vuelta no pienso lo mismo, pero ahora me daría pena retirarme".

El VAR, un dolor de cabeza: "Yo me quedo con el fútbol de antes, antes del VAR. Es imposible jugar al fútbol así, para mí esto no es fútbol. Estamos perdiendo su esencia. Con el tema del VAR, el futbolista está condicionado en todo momento. Estoy más pendiente de lo que pueda pasar que de lo que es el fútbol".