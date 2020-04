A Koundé le apodan Cafú: "No sé por qué, son unos cabr*nes"

Jules Koundé va camino de convertirse en otra de las obras de orfebrería de Monchi en el Sevilla. El joven central, recién llegado desde el Girondins, se sometió a un cuestionario por Instagram ante sus seguidores en el que compartió algunas anécdotas y secretos.

Por ejemplo, habló de por qué le apodan Cafú en el vestuario, algo que no tiene nada claro aún, aunque esta temporada tuvo que actuar alguna vez en el lateral derecho. "No sé por qué es, son unos cabr*nes. Pero Cafú es una leyenda, así que me da igual", aseguró respecto a sus compañeros del Sevilla.

Más cuestiones. Como qué franquicia de la NBA que má le tira. "Cleveland es mi equipo favorito", contó el central, que también bromeó acerca de Diego Carlos, su compañero en el centro de la zaga.

"Estoy más fuerte yo, pero él tiene potencial para superarme si trabaja", comentó Koundé, que aseguró que posee "unas 200 zapatillas" en sus armarios.