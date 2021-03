"A la Brasil de Kaká y Ronaldinho le ganamos porque eran unos vagos"

Ricardo La Volpe siempre se caracterizó por ser una persona sincera. De esas que solo pueden decir lo que piensan. El ex futbolista y ex entrenador volvió a tomar la palabra para repasar la actualidad futbolística.

Sorprendió con sus declaraciones acerca del triunfo de México ante Brasil en la Copa Confederaciones de 2005: "Cuando nos enfrentamos a la Brasil de Kaká, Ronaldinho, Adriano y Robinho, de la única manera que les dije a los mexicanos que podíamos ganar era ganándole la espalda a Kaká y Ronaldinho, que no van a bajar. Les ganamos porque eran vagos".

Sobre la mesa, la diferencia entre Diego Armando Maradona y Leo Messi: "Messi es el mejor de esta época. Pero creo que Diego fue más que Messi, más completo. Era un jugador impresionante. Era pasador, desequilibrante, tenía más carácter. El problema es que Argentina no jugó nunca para Leo como para Diego".

También se refirió a la salida de Keylor Navas del Real Madrid: "Le pesó tener que relevar a Iker Casillas. No por las cualidades, porque para mí es un gran portero. Yo hablaba con él de que le faltaba manejar un poco el área, salir un poco más en los centros. Pero no te olvides que él viene de Costa Rica y eso a veces pesa. Pero no en él".

"No creo que se haya achicado, porque tiene mucho carácter. No le pongo un diez porque creo que le faltan dos puntos. El primero, manejar un poco el área con los centros, y el segundo, el tema de los pies. Casillas creo que estuvo a un nivel mucho más arriba que Keylor, tendría que haber seguido siendo titular indiscutible", añadió en la entrevista en 'Ídolos'.

Además, La Volpe fue muy crítico con Pep Guardiola, ya que aseguró que es un "vendehúmos". "El Cholo Simeone puede estar a la altura de Guardiola en la élite, pero a mí no me gusta. Ni él ni Pochettino. Ni me gusta Mourinho. Los pongo en la élite por lo que han logrado, pero no me siento frente al televisor a ver jugar a su equipo porque me vayan a gustar cómo juegan, porque arriesgan", añadió.