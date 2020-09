A la ficha de Aldair le queda solo un detalle y el Fuenla quiere fichar más delanteros

A Aldair solo le queda un detalle burocrático para poder saltar al campo como jugador del Fuenlabrada. Su entrenador, Sandoval, lo dijo en la rueda de prensa previa al choque con el Albacete. El problema, como relató el técnico, es que estos procesos, en España, son lentos.

"Están las cosas muy avanzadas en los trámites de la ficha de Aldair. Ya sabéis como funciona la burocracia de este país, va todo muy lento. Sin embargo, el club me ha dado la buena noticia de que estamos a un detalle de poder incorporar a Aldair", explicó.

Respecto a cómo se encuentra el equipo, dijo: "Estamos en el punto que queremos. Ahora mismo se trata de sobrevivir e ir puntuando hasta que el mercado de fichajes acabe y ya tengamos la plantilla que queremos. Lo que no puedo negar es que estoy contento con el equipo y con el trabajo realizado".

"Nosotros no estamos haciendo rotaciones porque los fichajes que hicimos no llegaron en el punto que quisimos. Han llegado al estado que queremos gracias a su propio trabajo y al realizado por nuestros preparados y físico. Además, los cinco cambios a nosotros nos dan la vida y nos permite reajustar y limitar las lesiones. Hay que tener paciencia pero irán entrando poco a poco", añadió.

De paso, analizó al rival, al Albacete: "Como siempre que te enfrentas a un partido de Lucas Alcaraz, será un partido muy difícil con dos puntas que te exigen el 100% en todos los duelos. Sabemos que vienen sin puntuar, pero eso no significa que vaya a ser sencillo. Los equipos de Lucas van de menos a más y, cuando llegan a su máximo, son muy, muy duros".

¿Y qué hay del recién incorporado Kanté? "Es un chico nuevo que tuvo que entrar poco a poco en el equipo. Se está adaptando muy bien al equipo y creemos que nos puede aportar mucho a nivel ofensivo ya que puede jugar en banda, en la mediapunta o incluso de delantero. Esta semana ha sido muy buena para él. Además, el talento lo tiene y eso siempre marca la experiencia", respondió.

Sobre el 'caso Tamayo', afirmó: "A Tamayo se le fichó con una idea dentro del organigrama del club. Además, las llegadas de Feuilllassier, Pinchi y Mula le quitaron un puesto. Me duele porque el jugador con nosotros estuvo de 10, pero no podemos esperar a nadie. Se le ofreció salir cedido y él decidió buscar otro equipo. No pasa nada".

Ya en general respecto al mercado de fichajes, aseveró: "Si esto se quedase así, estaría contento, pero este club quiere más, siempre quiere más. También en el mercado de fichajes. Estamos intentando firmar a uno o dos delanteros y a un mediocentro. Quiero una plantilla de 25 jugadores porque la temporada va a ser larga".