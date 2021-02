Hay pocos jugadores en el mundo que pueden decir bien alto que han jugado en el Barça. Uno de ellos es Mathieu, que ya está más que retirado después de sufrir una gravísima lesión con el Sporting de Portugal.

A sus 37 años, el francés, alejado de los focos, ha sido protagonista este lunes al conceder una entrevista al programa 'Tu Diràs', de RAC1, en el que habló sobre su tortuoso paso por el cuadro azulgrana.

El galo militó en la entidad 'culé' entre 2014 y 2017 y dejó estos números: cuatro goles y tres asistencias tras disputar 91 encuentros. No tuvo demasiado protagonismo y cuando jugaba, el zaguero era muy criticado.

De hecho, Mathieu aprovechó la situación de Lenglet para hacer una comparación con su estatus en el vestuario. "Yo me sentía solo, nadie te apoyaba y, para mí, eso no es fútbol. A Lenglet todos lo matan, ahora sé lo que es. Debe intentar ser positivo para darle la vuelta y hacerlo lo mejor posible", afirmó.

Y a raíz de explicar su situación en el equipo, el francés admitió que no tenía relación con Luis Enrique: "No hablé con él en todo el año. Yo necesitaba un poco de efecto, en el Sporting de Portugal lo tuve, me daban ánimos, pero en Barcelona, nada. Por ejemplo, en el partido contra el Málaga cometí un error y no me dijo nada al día siguiente. Ninguna frase".

Sin duda, Mathieu atravesó una mala época. "Lo pasé muy mal el último año. Tenía la sensación de que fue culpa mía la derrota en Turín, pero no entiendo por qué me mataron, al fútbol juegan 11", espetó.

"Griezmann se equivocó fichando por el Barça"

Y no podía faltar el tema Griezmann. El ex futbolista cree que Antoine nunca debió ir al cuadro azulgrana: "No está al nivel del Atlético de Madrid. Personalmente, creo que se equivocó fichando por el Barça. En el Atlético era una pieza muy importante".

En cuanto a Umtiti, el que fuera zaguero del Barça habló sobre su situación. "Cuando sales de una lesión es difícil volver al 100% y creo que es eso lo que le ha pasado. Es un campeón del mundo, ha sido un jugador muy grande, pero está lejos de su mejor versión. Debe trabajar más, también tiene que trabajar mentalmente", afirmó.

Por último, Mathieu entiende que debe haber una revolución en el equipo. "El relevo generacional es difícil, se debe buscar una pieza importante de delantero y defensa. El problema es que jugadores como Busquets y Piqué han dado mucho al club, no es fácil cambiar estos jugadores. A ver qué hace el nuevo presidente", concluyó.