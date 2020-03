"A los Alexis, Bravo o Vidal hay que aprovecharlos al máximo"

Gonzalo Jara conversó esta semana con 'LUN' para repasar la actualidad de la Selección Chilena, que en breve comenzará la clasificación para el Mundial de Catar 2022. Una cita donde el defensor de Monarcas espera que haya parte de la gran generación de 'La Roja'.

Y es que cuestionado por el relevo generacional, el defensa de 34 años dijo que no se debe pasar tan rápido a un grupo tan bueno de jugadores: "Un recambio debe ser natural. Siempre he dicho que a un Gary Medel, a un Alexis Sánchez, a un Bravo, a un Vidal, a un Charles Aránguiz hay que aprovecharlos al máximo".

"Una Selección como esta no se repetirá. Veo que hay buenos jugadores, pero no debe ser fácil para ellos. Todo a su tiempo. El recambio tiene que darse poco a poco", añadió.

En esta situación, Jara aprovechó para pedir la vuelta de Jorge Valdivia y Beauseajour: "Esas decisiones las ve el profesor, pero yo a Valdivia lo llevo siempre. Es un jugador extraordinario y un gran amigo. La decisión de Jean (retirarse de la Selección) la respeto, pero creo que debe darle una vuelta, porque lo vamos a necesitar".

En lo personal, el defensa decía verse a punto: "No hago caso a lo que digan. Yo me siento bien para estar en la Selección. Jugué en Estudiantes y ahora hago lo mismo en México. A veces escucho que dicen que no estaba jugando, pero los técnicos me llamaban igual".

Tampoco faltó la pregunta sobre la relación entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, rota tras el Mundial de 2018. Ambos coincidieron en la última cita de Chile en España: "Me perdí el reencuentro, qué puedo decir. Todos saben lo que pasó y que ellos no se hablan. Qué mas puedo comentar. Hay que pensar en las eliminatorias".