"A los clubes pequeños les garantizamos público porque viven de él; en LaLiga, veremos"

La temporada ha comenzado y de momento no se vislumbran fechas o plazos concretos sobre el regreso del público a los estadios. Sí empieza a aparecer en el fútbol amateur, como en Cantabria, pero respecto a LaLiga no hay información clara al respecto.

José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, explicó en una entrevista para 'Las mañanas' de 'RNE' que de momento no se puede garantizar nada respecto al acceso de los aficionados al fútbol.

"Eestamos viviendo en unos momentos de mucha incertidumbre y la crisis es también de certezas", explicó el ministro, quien justificó que sí se esté produciendo el regreso del público poco a poco en las categorías inferiores del deporte español.

"En el deporte federado no profesional hemos garantizado que haya público porque si no esos clubs pequeños no pueden subsistir. En LaLiga y la ACB, veremos", señaló Rodríguez Uribes.

"En última instancia va a haber un argumento fundamental de carácter sanitario. Los estadios de fútbol tienen la dificultad del tamaño. Va a depender de criterios sanitarios", añadió el ministro.

"Vivimos en tiempos de crisis y, tanto en la cultura y el deporte, tenemos que encontrar acuerdos y dejar a un lado las cuestiones menores. Forma parte de la condición humana. Lo importante son las instituciones y al final tanto LaLiga como la RFEF deben estar por encima. Hemos hecho un buen trabajo de protocolo para el deporte no profesional y ha sido un éxito. El camino es el diálogo, el acuerdo y poner por encima las instituciones", concluyó.