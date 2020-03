A Mac Allister le avisaron del título de Boca... ¡por mensaje!

Después de una pelea feroz por el título entre River y Boca, la Superliga fue a parar al cuadro que entrena Miguel Ángel Russo.

Alexis Mac Allister, ex integrante de la plantilla 'xeneize' y actualmente en el Brighton, siguió el partido final ante Gimnasia y no se enteró del título hasta que le avisaron por mensaje.

"Había terminado el partido y no me había dado cuenta de que iba a ser campeón. Un amigo me mandó un mensaje y me puso 'felicitaciones, campeón'. Yo me quedé... Como que fue un poco raro", dijo el mediapunta a 'ESPN'.

"Después empezaron a caer todos los mensajes y uno empieza a darse cuenta de que aportó su granito de arena y que estuvo ahí", añadió.

Por último, Mac Allister elogió a Boca por su esfuerzo. "Me siento un campeón y se lo agradezco a mis compañeros porque también me lo hicieron sentir. El equipo hizo una segunda parte del torneo muy buena y mereció este título", concluyó.