A Mariño le gustaría seguir en el Sporting

Si de Diego Mariño dependiera, seguiría en Gijón. Pero la última palabra la tiene el Sporting.

"Estoy muy feliz aquí y no pienso para nada en marchar, no es algo que me quite el sueño", respondió a 'EFE' en rueda de prensa telemática el guardameta gallego, que señaló que afrontaba la pretemporada con "mucha ilusión" y tratando de hacer "borrón y cuenta nueva" con el desenlace de la pasada.

Para Mariño, el principal problema de la pasada campaña fue que "tras hacer un buen partido luego no se conseguía encadenar una segunda victoria, faltó regularidad" por lo que espera que esta temporada el equipo "pueda ser más constante".

"Claro que estoy motivado, como todos los que ya estábamos en el primer equipo y los que suben del filial lo estamos. Ahora hay que resarcirse de la pasada temporada que es cierto que no fue nada buena", afirmó el guardameta. Reiteró que esperaba que el resto de sus compañeros también hubieran hecho "borrón y cuenta nueva para liberar la mente y pensar solo en lo que viene"

En su opinión, "Gallego, como el resto del cuerpo técnico, desprende mucha ilusión y muchas ganas de aportar cosas al equipo, ilusión es la que trata de inculcar a los jugadores".

El portero rojiblanco cree que este año "un mes de pretemporada puede ser suficiente porque el parón fue solo de 21 días y no dio tiempo a perder la forma física", aunque también considera que un poco más de tiempo hubiera sido mejor para llegar en buenas condiciones al inicio de liga.

Diego Mariño entiende que el club se esté planteando un traspaso porque hay una situación en la que "no se sabe muy bien qué ingresos va a tener" en una temporada que va a ser atípica y en la que "los clubes van a necesitar algo más de colchón económico".

Mariño, que ya rechazó anteriormente la posibilidad de ser traspasado, aseguró que en estos momentos no hay nada sobre la mesa y que tampoco piensa en la llegada de ofertas.

El guardameta rojiblanco considera que los dos jóvenes porteros que están haciendo la pretemporada con él, Christian Joel y Javi Izquierdo, "tienen un gran futuro por delante, porque tienen cosas muy buenas y tiempo para mejorar porque son todavía muy jóvenes".