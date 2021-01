A Martí le seduce el "atractivo" de la Copa

Pep Lluís Martí, entrenador del Leganés, aseguró antes de medirse al Socuéllamos en la Copa del Rey que le dan mucha importancia a esta competición y que quieren llegar lo más lejos posible en ella.

"Cuando es una competición tan atractiva como la Copa le damos mucha importancia. Lo que queremos es llegar lo más lejos en la competición. Es posible que haya muchísimos cambios y que jueguen futbolistas que no han tenido minutos hasta ahora", señaló.

El duelo se jugará en césped artificial: "Evidentemente es una superficie diferente a la que estamos acostumbrados. Nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Vamos a encontrarnos un partido complicado. Ya se ha visto en la anterior eliminatoria que hubo muchísimas sorpresas".

"Equipos que, como nos tocó a nosotros, tuvieron que jugar prórroga. En un partido la igualdad es máxima más allá de la competición. Queremos ser un equipo que se pueda poner por delante en el marcador para poder manejar esa situación y continuar en la Copa del Rey", agregó.

Del rival, comentó: "Sabemos que es un equipo que está en un buen momento. Que empezó la competición mal, pero que ha ido enderezándose y ha tenido una racha de mejores resultados. Nos exigirán. Tiene capacidad para manejar el balón e incluso hacer un fútbol más directo si es necesario. Es un campo más estrecho. Ocho metros más estrecho que el nuestro. Pero nos tenemos que adaptar y competir. No hay que infravalorar al rival".

Preguntado por las críticas al juego del equipo, respondió: "Los aficionados son los que mandan. Trabajamos para ellos. Nos debemos a ellos. Lo que queremos es darles triunfos y los mejores resultados posibles. ¿Qué les podemos transmitir? Solo que toda nuestra alegría, energía y satisfacción será verles a ellos disfrutando y consiguiendo el objetivo que nos hemos marcado a final de temporada".

"Veo a los jugadores motivadísimos, con muchísimas ganas de que llegue el próximo partido. Ganas de competir, de mirar hacia arriba. Saliendo satisfechos en cuanto a su entrega en cuanto al fútbol que están realizando. En ocasiones el acierto de cara a la portería es lo que nos está privando de tener menos puntos en la clasificación pero en cuanto a motivación y exigencia de los jugadores están más que motivados", declaró.

Además habló acerca de si su puesto podría estar en peligro: "Es algo que conocemos los entrenadores. Nosotros solo manejamos la posibilidad de los resultados. Los resultados son nuestro trabajo. Somos conscientes de ello. Más que temer por nuestro trabajo, yo asumo la responsabilidad por mi trabajo".

"Quiero asumir la responsabilidad de convencer a los futbolistas, de tratar de conseguir el máximo de puntos posibles. De responder a lo que los aficionados quieren de verdad, que es a los que nos debemos. Esa es mi manera de entender mi trabajo", completó.

En ese sentido, nadie desde la entidad le ha enviado mensajes al respecto: "Yo tengo las cosas muy claras. No necesito que el club me diga nada. El club me transmitió su idea en cuanto nos reunimos para trabajar juntos. Una idea de saber lo que es la categoría. Lo que es la competición. De cómo trabajan ellos, de cómo trabajamos nosotros. Esa tranquilidad la conozco desde el día uno hasta ahora".